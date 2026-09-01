Штат больницы в Людиново пополнили выпускники целевого обучения

Терапевт и педиатр пополнили штат Центральной межрайонной больницы №2, сообщает министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Две девушки в этом году закончили целевое обучение. Ольга Ушакова – педиатр, окончила Российский национальный исследовательский медуниверситет им. Н.И. Пирогова.

А Ольга Какорина – терапевт, выпускница Первого Московского государственного медуниверситета имени И.М. Сеченова. Уже в процессе обучения принимала участие в исследованиях об эффективности рентгенологических методов диагностики для выявления злокачественных новообразований.