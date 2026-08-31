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Общество

Владелец заброшенных земель в Медынском округе оштрафован на 40 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
31.08, 16:12
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В Медынском округе нашли 8 земельных участков общей площадью 62,6 га, которые не используют по назначению - они просто зарастают сорняками и кустарником.

Это обнаружили ещё в августе 2025 года, и собственнику выдали предписания всё исправить.

Но в апреле 2026 года инспекторы проверили участки снова и увидели, что ничего не изменилось: земля по‑прежнему не годится для сельского хозяйства.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил штраф - 40 000 рублей. В Россельхознадзоре напоминают: если не выполнять предписания, придётся отвечать по закону, а сельхозземли нужно использовать именно для сельхозработ.

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