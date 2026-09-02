«Меркатор»: 20 лет на службе у городов

Как калужская компания меняет облик российских улиц.

Важным игроком на рынке дорожно‑коммунальной техники не становятся за год. Компания «Меркатор» - это производитель современной техники, которая прошла долгий путь. Сегодня её машины с узнаваемым брендом можно встретить от Калининграда до Камчатки.

О том, как устроено производство, какие технологии внедряет компания и почему её техника справляется даже с условиями Крайнего Севера, рассказал директор «Меркатор Калуга» Дмитрий Корабельников в эфире Радио «Комсомольская правда – Калуга».

От поставок к собственному производству

Двадцать лет назад «Меркатор» занимался сервисным обслуживанием. Затем компания создала собственное конструкторское бюро и перешла к разработке российской техники. Сегодня это промышленное предприятие полного цикла – от идеи и проектирования до выпуска готовой машины.

- Сейчас это полноценная промышленная компания, которая занимается полным циклом изготовления: от разработки идеи до производства, – пояснил Дмитрий Корабельников.

Популярные решения и индивидуальный подход

Среди самых востребованных решений компании – компактные коммунальные машины на самоходном шасси. Они удобны для уборки тротуаров, парковых и придомовых зон. Не менее популярны большие пылесосы для очистки городских магистралей и классические комбинированные дорожные машины.

Тренд последних лет – мультимашины, способные выполнять сразу несколько задач. Их важное преимущество – возможность дооснащения: машина изначально проектируется так, чтобы позже можно было добавить новые функции под меняющиеся потребности клиента.

Яркий пример индивидуального подхода – снегороторная машина на базе КамАЗа, созданная для одного из северных регионов. Она способна убирать огромные массивы снега, выбрасывая его на обочину или сразу в кузов идущего следом самосвала.

Техника, которая общается с городом

«Меркатор» активно развивает IT‑системы для управления парком коммунальной техники. Одна из ключевых разработок – программа «Монитор города» (её ещё называют «Монитор мэра»). Это цифровой двойник регламентов и задач, которые ежедневно должны выполняться на территории города. В систему вносится вся техника, и в реальном времени можно отслеживать, где она находится, какие функции выполняет и насколько действия соответствуют погодным условиям.

Ещё одна инновация – система управления «Бузина». Она снижает нагрузку на водителя: весь функционал машины сводится к минимальному количеству органов управления (например, к нескольким джойстикам), чтобы оператор мог сосредоточиться на вождении.

В перспективе компания планирует развивать автономные функции. Например, машина сможет самостоятельно опускать отвал или щётку по геолокации, не отвлекая водителя.

Сервис без простоев

Для компании важно, чтобы техника не простаивала: любой простой – это финансовые потери для заказчика и проблемы для жителей города. Поэтому «Меркатор» выстроил мощную сервисную сеть: более 20 сервисных центров в крупных городах и свыше 150 мобильных бригад, готовых выехать к клиенту в течение суток.

Особенность сервиса – система самодиагностики техники. Когда бригада выезжает на ремонт, специалисты уже знают первичные проблемы машины. Кроме того, сервисная служба располагает большим запасом запчастей, а при необходимости завод может оперативно поставить любую деталь.

Основа успеха – люди

«Меркатор» уделяет большое внимание подготовке специалистов. При передаче техники сервисный специалист проводит полноценное обучение работе со всеми функциями машины. Если речь идёт о крупных контрактах, на территории заказчика могут организовать учебные классы с практическими экзаменами для водителей.

Карьерные перспективы в компании широкие: есть примеры, когда сотрудники с рабочих специальностей вырастали до руководителей инженерных отделов. Компания регулярно проводит обучение персонала, а система премирования и корпоративные мероприятия помогают формировать сплочённый коллектив.

Сейчас «Меркатор» активно набирает слесарей механосборочных работ, электриков, инженеров‑конструкторов и инженеров‑технологов. Заработная плата подлежит индексации, а карьерный рост зависит от инициативы и профессионального развития сотрудника.

Курс на роботизацию

В ближайших планах компании – выпуск мобильных снегороторных установок и новых видов крупных снегороторов, которые будут устанавливаться на фронтальные погрузчики. Параллельно идёт работа над электрификацией и роботизацией техники.

Как отметил Дмитрий Корабельников, некоторые функции уже могут выполняться автономно, и эта тенденция будет только усиливаться.

«Меркатор» в Калуге и по всей России

В Калуге техника компании представлена широко: на улицах города можно увидеть и классические комбинированные машины, и компактная техника для уборки тротуаров, и большие пылесосы. При этом «Меркатор» работает по всей стране – от Центрального федерального округа до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Есть и специализированные решения для Крайнего Севера: серия автомобилей на базе полноприводных КамАЗов способна работать практически в районе полярного круга.

Бренд «Меркатора» стал узнаваемым символом качественной коммунальной техники – и, судя по планам компании, в ближайшие годы её роль в благоустройстве российских городов будет только расти.