Герой России Евгений Поддубный считает, что волонтерство является важнейшей частью общественной жизни

Фото: пресс-служба «Единой России».

По мнению Героя России, замгендиректора ВГТРК Евгения Поддубного, без людей, готовых по зову сердца прийти на помощь другим, страна не может существовать. Свою точку зрения он высказал на встрече руководства «Единой России» с волонтёрами. Добровольчество — важнейшая часть общественной жизни в России, а будущее — за теми, кто небезразличен к чужому горю, считает Герой России. Несколько лет Поддубный координировал работу Российской гуманитарной миссии на Донбассе, четко понимает специфику волонтёрского труда и полагает, что добровольческое движение нужно расширять.

«Спасибо за то, что своими действиями опровергаете тезис о том, что человек остаётся один на один с бедой. Не мне вам рассказывать, как вас ждут в Курском и в Белгородском приграничье, какую огромную помощь вы оказали людям в Дагестане, на Черноморском побережье. Кроме того, вы являетесь примером для тех, кто в силу разных обстоятельств не задумывался, как можно применить свои таланты, своё свободное время, свои небезразличные сердца, чтобы помочь другим», — подчеркнул Евгений Поддубный.

Участники встречи обсудили работу волонтёрских лагерей, а также план деятельности добровольческого сообщества. Среди инициатив, озвученных волонтерами - создание централизованной базы добровольцев, владеющих уникальными навыками, с возможным предоставлением им льгот, и формирование мобильных межведомственных бригад.

Как отметил Первый заместитель председателя Совета федерации РФ Владимир Якушев, приоритетным вызовом остаётся СВО, но оперативное реагирование добровольцев обеспечено и на другие чрезвычайные ситуации.

«Результат — это благодарность людей. Они видят, что вы в нужный момент оказываетесь рядом и помогаете тем, что необходимо», — заявил он.

Владимир Якушев поблагодарил МЧС России, Росмолодёжь, ФМБА, специалистов по беспилотным системам и инженерной подготовке, оказывающих содействие в обучении волонтеров.