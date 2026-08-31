Миграционную политику необходимо ужесточать
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вновь поднимает острые вопросы, касающиеся ситуации с мигрантами.
В Калуге прошла пресс-конференция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», на которой председатель регионального отделения партии Надежда ЕФРЕМОВА назвала ряд тревожных тенденций, подтвержденных живыми примерами.
В частности, говорилось, что по экспертным данным, лишь 28% въезжающих в РФ мигрантов собираются работать, по оценкам МВД — 45%
Негативные последствия этого засилия очевидны каждому. Это в первую очередь непомерная нагрузка на бюджет и социальную инфраструктуру.
На одного работающего мигранта может приходиться с десяток неработающих членов семьи, которым требуются и наши пособия, и образование, и медицина. Калужане знают, что, например, ожидание приема у профильного врача может затянуться на месяцы.
Многие ухитряются получать выплаты, даже не проживая в России, другие же проводят схемы по получению двойного гражданства и пользуются социальной помощью и в РФ, и в своей стране.
На это накладывается нездоровая криминальная обстановка и социальное напряжение, которые свойственны в местах компактного проживания иностранцев. Это особенно остро ощущают жители северных округов Калужской области.
Россия не кормушка
Оформляя (а зачастую просто покупая) российское гражданство, человек получает равные права с коренными жителями. Это, в том числе право на гражданское оружие, и мигранты этим активно пользуются, хотя в охотничьих угодьях их чтото не видно.
— К чему они готовятся? — спрашивает политолог, член Центрального совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОСИИ» Сергей МИХЕЕВ. — Для чего массово тренируются в клубах ММА? Сегодня это вопросы национальной безопасности.
На фоне тревожной обстановки «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИЯ» уже внесла в Думу новые инициативы по реформированию миграционного законодательства.
— В первую очередь нам следует уйти от практики, когда мигрант покупает трудовой патент и таким образом легализуется на неопределенный период, — говорит Надежда ЕФРЕМОВА. — Набор иностранных рабочих необходимо вести по организационному принципу на конкретные проекты. Это так называемое «правило трех П» — Приехал, Поработал, Попрощался.
Пересмотра, по мнению депутата, требует и мера наказания за нелегальную миграцию. Одновременно следует провести тщательную проверку всех свидетельств о гражданстве, выданных за последние 20 лет.
Совершение же уголовного преступления нужно не просто преследовать по закону, но и сопровождать высылкой всех родственников и пожизненным запретом на въезд в страну.
Отказ от постановки на военный учет также должен быть строго наказуем.
— Если кто-то решил стать гражданином нашей страны, то пусть относится к ней как к своей второй Родине, а не как к кормушке, — подчеркивает Надежда ЕФРЕМОВА. — А это влечет и обязанность защищать ее.
Калужане часто жалуются, что мигранты буквально заполоняют съемный жилой фонд, порой целыми подъездами, превращая квартиры в свои общежития. Жить в таких анклавах попросту страшно. Поэтому назрела необходимость создания муниципального реестра арендного жилья для иностранцев, только так можно взять под контроль нелегальные человеческие муравейники.
Это лишь малая часть инициатив, которые «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» намеревается реализовать в новом созыве Государственной Думы.
— Работа предстоит масштабная и сложная, — подводит итог Надежда ЕФРЕМОВА. — Но без нее не обойтись. Ведь все, что мы делаем, определяет будущее страны, безопасность и благополучие нашего и последующих поколений.
Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.