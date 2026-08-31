Миграционную политику необходимо ужесточать

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вновь поднимает острые вопросы, касающиеся ситуации с мигрантами.

В Калуге прошла пресс­­-конференция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», на которой председатель регионального отделения партии Надежда ЕФРЕМОВА назвала ряд тревожных тенденций, подтвержденных живыми примерами.

В частности, говорилось, что по экспертным данным, лишь 28% въезжающих в РФ мигрантов собираются работать, по оценкам МВД — ​45%

Негативные последствия этого засилия очевидны каждому. Это в первую очередь непомерная нагрузка на бюджет и социальную инфраструктуру.

На одного работающего мигранта может приходиться с десяток неработающих членов семьи, которым требуются и наши пособия, и образование, и медицина. Калужане знают, что, например, ожидание приема у профильного врача может затянуться на месяцы.

Многие ухитряются получать выплаты, даже не проживая в России, другие же проводят схемы по получению двой­ного гражданства и пользуются социальной помощью и в РФ, и в своей стране.

На это накладывается нездоровая криминальная обстановка и социальное напряжение, которые свой­ственны в местах компактного проживания иностранцев. Это особенно остро ощущают жители северных округов Калужской области.

Председатель регионального отделения партии Надежда ЕФРЕМОВА.

Россия ​не кормушка

Оформляя (а зачастую просто покупая) российское гражданство, человек получает равные права с коренными жителями. Это, в том числе право на гражданское оружие, и мигранты этим активно пользуются, хотя в охотничьих угодьях их что­­то не видно.

— К чему они готовятся? — ​спрашивает политолог, член Центрального совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОСИИ» Сергей МИХЕЕВ. — ​Для чего массово тренируются в клубах ММА? Сегодня это вопросы национальной безопасности.

На фоне тревожной обстановки «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИЯ» уже внесла в Думу новые инициативы по реформированию миграционного законодательства.

— В первую очередь нам следует уйти от практики, когда мигрант покупает трудовой патент и таким образом легализуется на неопределенный период, — ​говорит Надежда ЕФРЕМОВА. — ​Набор иностранных рабочих необходимо вести по организационному принципу на конкретные проекты. Это так называемое «правило трех П» — ​Приехал, Поработал, Попрощался.

Пересмотра, по мнению депутата, требует и мера наказания за нелегальную миграцию. Одновременно следует провести тщательную проверку всех свидетельств о гражданстве, выданных за последние 20 лет.

Совершение же уголовного преступления нужно не просто преследовать по закону, но и сопровождать высылкой всех родственников и пожизненным запретом на въезд в страну.

Отказ от постановки на военный учет также должен быть строго наказуем.

— Если кто-­­то решил стать гражданином нашей страны, то пусть относится к ней как к своей второй Родине, а не как к кормушке, — ​подчеркивает Надежда ЕФРЕМОВА. — ​А это влечет и обязанность защищать ее.

Калужане часто жалуются, что мигранты буквально заполоняют съемный жилой фонд, порой целыми подъездами, превращая квартиры в свои общежития. Жить в таких анклавах попросту страшно. Поэтому назрела необходимость создания муниципального реестра арендного жилья для иностранцев, ​только так можно взять под контроль нелегальные человеческие муравейники.

Это лишь малая часть инициатив, которые «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» намеревается реализовать в новом созыве Государственной Думы.

— Работа предстоит масштабная и сложная, — ​подводит итог Надежда ЕФРЕМОВА. — ​Но без нее не обойтись. Ведь все, что мы делаем, определяет будущее страны, безопасность и благополучие нашего и последующих поколений.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.