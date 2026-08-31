104 человека пострадали от клещей за неделю

Столько человек обратилось к врачам с 24 по 30 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди тех, кого укусили клещи, было 26 детей.

Чаще всего к врачам обращались жители Калуги и Козельского района.

Проверки в лабораториях показали, что каждый пятый клещ переносил боррелиоз. С начала года эту болезнь диагностировали у 35 калужан.