104 человека пострадали от клещей за неделю
Столько человек обратилось к врачам с 24 по 30 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.
Среди тех, кого укусили клещи, было 26 детей.
Чаще всего к врачам обращались жители Калуги и Козельского района.
Проверки в лабораториях показали, что каждый пятый клещ переносил боррелиоз. С начала года эту болезнь диагностировали у 35 калужан.
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