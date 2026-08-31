Карьерный лифт за полгода: как на заводе АГР в Калуге молодые специалисты становятся экспертами

Современное производство давно вышло за рамки монотонного труда: здесь работают роботы и цифровые системы, а команды решают инженерные задачи с нуля.

Калужский завод АГР Холдинга – одна из самых высокотехнологичных площадок в регионе. И главное здесь – люди.

Мы встретились с тремя молодыми сотрудниками, чтобы узнать, как за несколько месяцев можно пройти путь от практиканта или электрика до инженера, получить реальные проекты и почувствовать себя ценным экспертом.

Иван: от электрика до инженера за полгода

На завод Иван пришёл по совету друзей: его одногруппники устроились сюда раньше и много рассказывали о работе. Так и получилось, что он решил попробовать. Иван учился в колледже и с самого начала хотел работать по специальности.

Первые недели дались непросто – не столько из‑за задач, сколько из‑за масштабов производства: огромный цех, сотни точек, всё нужно было запомнить. Но коллектив встретил отлично – сразу стало спокойно, никаких сложностей не возникло.

Через полгода Иван перешёл на позицию инженера‑электроника. Это был осознанный шаг: с самого начала он ставил перед собой такую цель. Для Ивана главное не сама смена должности, а реальный проект, который он сделал вместе с коллегами: они улучшили работу участка линии.

«Мы предложили доделать визуализацию и добавить мобильную панель на второй этаж конвейера. Раньше для поиска датчика приходилось использовать труд еще одного сотрудника. Теперь всё стало мобильнее и быстрее. Проект внедрили, и появились ощутимые результаты нововведения», – рассказывает Иван.

Иван не стремится в руководители – ему ближе роль технического эксперта, как у его наставника, к которому все приходят за советом. Завод поддержал его стремление: за год он прошёл четыре серьёзных обучения с приглашёнными специалистами, стажировки общей продолжительностью четыре недели, а также поработал в технопарке.

Совет новичкам от Ивана: «Не ленитесь. Если есть интерес к профессии – всего можно достичь. Завод даёт возможности, коллектив всегда поддержит. Даже наши инициативы всегда принимали и помогали знаниями».

Руслан: от практики до автоматизации станции и призового места

Руслан Красноярский – студент пятого курса Калужского технического колледжа. На завод он пришёл на практику, а теперь уже работает инженером‑электроником.

«На АГР попал благодаря практике. До этого стажировался на другом предприятии, но здесь развитие более масштабное. Отец тоже работал на заводе, и коллеги описывали уровень автоматизации. Когда пришёл, впечатлили именно масштабы – современное производство, как раз то, что нужно по моей специальности», – объясняет Руслан.

Около пяти месяцев ушло на то, чтобы освоиться: Руслан работал электриком, учился у наставников, разбирался в процессах – и в итоге перешёл на позицию инженера‑электроника.

Самое заметное достижение Руслана – совместный с коллегами проект по полной автоматизации станции.

«Мы выполнили комплекс мероприятий: от установки оборудования до запуска. Нам помогали старшие инженеры, но это был наш проект. Он стал доказательством, что мы можем быть инженерами, а не просто исполнителями. Сейчас станция успешно работает», – подчёркивает он.

А потом Руслан с командой пошёл дальше: они приняли участие во всероссийском конкурсе по робототехнике и заняли второе место – с проектом робота‑курьера, который считывал QR‑код и сам выбирал маршрут.

«Это был совершенно новый опыт, и результат очень приятный», – делится Руслан.

Завод постоянно обновляет оборудование, и Руслану, как и другим, приходится осваивать новое. В будущем он видит себя экспертом в своей области.

«Вертикальные должности пока не так интересны, потому что здесь ещё много непонятного и неизученного. Хочу оставаться на той же позиции, но с большими знаниями – настоящим экспертом», – говорит он.

Совет будущим коллегам от Руслана: «Не бойтесь, приходите. Здесь интересно, много нового, есть варианты для развития – и карьерного, и личностного».

Матвей: «Лучшего предложения пока нет»

О заводе Матвей узнал в колледже, когда набирали студентов на практику. «Почему бы не попробовать?» – подумал он. И теперь не представляет себя в другом месте.

Первый месяц был сложным: до этого Матвей работал только физическим трудом, по специальности опыта не было. Перед тем как дать самостоятельную работу, Матвея основательно обучили: всё показали, подробно объяснили. Такой подход Матвею запомнился.

Главные надежды – хорошая зарплата и работа по специальности – полностью оправдались. Самым значимым проектом Матвей считает сборку станции вместе с коллегой: они выполнили задание от начала до конца, и сейчас оборудование работает.

Как и другие герои, Матвей постоянно осваивает новое – от роботов до контроллеров Siemens. Помогают наставники и специализированные обучения, которые организует предприятие.

Карьерные амбиции Матвея – стать инженером СУТП, но при этом остаться исполнителем‑экспертом.

«Руководителем не хочу быть, хочу быть исполнителем. Хочу глубоко знать тему», – объясняет он. На вопрос, что завод должен сделать, чтобы он чувствовал себя ценным, Матвей отвечает уверенно: «Меня уже здесь ценят».

Совет тем, кто думает о трудоустройстве: «Устраивайтесь. Задумывайтесь. Это хорошее предложение».

Несмотря на разные стартовые точки – кто‑то пришёл по совету друзей, кто‑то через практику из колледжа – у всех троих схожая траектория роста. На заводе АГР с первого дня поддерживают обучение: у каждого есть наставник, проходят стажировки и тренинги с экспертами из Москвы. Здесь ценят инициативу: идеи сотрудников реально внедряют, сложные проекты доверяют молодым специалистам. Предприятие учитывает и учёбу: можно совмещать работу с сессиями. При этом технологии на производстве постоянно обновляются, так что учиться приходится регулярно. И главное – здесь уважают выбор: можно развиваться как технический эксперт, углубляясь в профессию, или строить карьеру с целью стать руководителем. Завод поддерживает оба пути.

Получается, на заводе АГР возраст и стаж не решают главного: важнее желание учиться и готовность работать. Как сказал Руслан, здесь действительно интересно, много нового и есть пространство для развития.

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