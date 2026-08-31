Осень без холода и скуки: 5 неочевидных вещей для домашнего уюта

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Осенью прогулок становится меньше, а дом превращается в место силы. Составили подборку гаджетов, которые помогут согреться, расслабиться и провести приятный вечер. А заодно разобрались, как сделать домашний досуг разнообразнее и не переплачивать за развлечения — об этом рассказал эксперт из T2 Денис Маликов.

1. Массажер для шеи и спины

После рабочего дня шея и спина часто напоминают о себе. Компактный массажер с роликами и подогревом поможет снять напряжение. Некоторые модели работают от аккумулятора, поэтому их можно использовать не только на диване или в кресле, но и брать с собой в поездки.

2. Плед с подогревом

Особенно пригодится в начале сезона, когда на улице уже холодно, а отопления еще нет. У разных моделей можно регулировать температуру, а функция автоматического отключения делает использование безопаснее. Такой плед идеален во время чтения, работы за ноутбуком или просмотра фильма.

3. Проектор для смартфона

Компактный проектор позволит вывести изображение со смартфона или другого устройства на стену и устроить домашний кинозал без телевизора. Отдельный экран для этого необязателен — достаточно свободной светлой стены.

Остается решить, что смотреть. Здесь пригодится подписка MiXX от T2. В нее входят пять онлайн-кинотеатров — Wink, PREMIER, «Кинопоиск», «КИОН» и START, это более 300 тысяч фильмов и сериалов. Большой плюс, что она доступна абонентам всех операторов.

«Плата за MiXX сопоставима с подпиской только на один онлайн-кинотеатр, а в нее входит намного больше — музыка, цифровая библиотека, возможность использования умной колонки с Алисой, бесплатный старт для поездок на самокатах, кешбэки для покупок и многое другое. При этом большинство сервисов входят в «белый список» и остаются доступны даже при ограничениях интернета. Эксперты Frank RG назвали нашу подписку лучшей по наполнению», — прокомментировал Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2.

4. Увлажнитель воздуха

С началом отопительного сезона воздух в квартире становится суше, поэтому увлажнитель может стать полезным дополнением к домашнему комфорту. Ультразвуковые модели работают почти бесшумно, а устройства с аромадиффузором заодно наполняют комнату приятным запахом. Некоторые модели дополнены подсветкой, которая помогает создать дома более уютную атмосферу.

5. Робот-мойщик окон

Осенью хочется любоваться закатами, а не пылью и разводами на стеклах. Робот-мойщик поможет справиться с этой задачей: устройство крепится к стеклу, перемещается по поверхности и очищает её с помощью салфеток.

Пока техника занимается окнами, можно заняться чем-нибудь приятным — например, досмотреть фильм.

Вывод

Домашний уют складывается не только из красивых мелочей. Иногда достаточно гаджетов для избавления от рутины, и пары вещей, способных сделать привычный вечер комфортнее.

В регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вызваны мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. В таких ситуациях абоненты T2 могут пользоваться 250 сайтами и приложениями из «белого списка».