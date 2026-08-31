40 мигрантов выслали из Калужской области

В понедельник, 31 августа, об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Россию покинули 15 граждан Узбекистана, девять граждан Вьетнама, восемь граждан Таджикистана, по двое граждан Казахстана, Армении и Беларуси, а также граждане Молдовы и Азербайджана.

Всех иностранцев признали виновными в нарушении правил въезда или проживания в стране.