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Общество

40 мигрантов выслали из Калужской области

Дмитрий Ивьев
31.08, 10:51
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В понедельник, 31 августа, об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Россию покинули 15 граждан Узбекистана, девять граждан Вьетнама, восемь граждан Таджикистана, по двое граждан Казахстана, Армении и Беларуси, а также граждане Молдовы и Азербайджана.

Всех иностранцев признали виновными в нарушении правил въезда или проживания в стране.

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