40 мигрантов выслали из Калужской области
В понедельник, 31 августа, об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.
Россию покинули 15 граждан Узбекистана, девять граждан Вьетнама, восемь граждан Таджикистана, по двое граждан Казахстана, Армении и Беларуси, а также граждане Молдовы и Азербайджана.
Всех иностранцев признали виновными в нарушении правил въезда или проживания в стране.
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