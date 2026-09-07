Запить омуля Байкалом, а дичью закусить: чем еще развлечься на легендарном озере

Что интересного увидели, узнали и попробовали калужане в Прибайкалье.

Фото автора и Эмилии ИВКИНОЙ.

В понедельник, 7 сентября, в мире отмечается День рассказывания историй о летних путешествиях. Да-да, в списке внезапных и чудаковатых праздников, оказывается, есть и такой.

По легенде, которая взялась неизвестно откуда (очень может быть с какой-нибудь пачки чая), традиция в начале сентября рассказывать истории о летних путешествиях зародилась среди моряков Ост-Индийской компании.

Они, в период сентябрьских штормов в южных морях, томными вечерами травили байки о своих путешествиях в Индию.

Мы в тех далеких краях не были, однако там, где путешествовали этим летом, тоже неплохо кормят. Так что рассказать есть о чем. Причем, далеко не байки.

Тем паче, что отдохнуть в тех местах можно не только летом, а круглогодично.

Речь идет о Байкале.

Байкальские чайки.

Готовь брони осенью

Отдыхать на Байкал поехали в середине августа большой компанией в составе восьми человек.

Начитавшись легендарных историй о жуткой дороговизне тех мест, подготовку к поездке начали чуть ли не за год до ее начала.

Уже в октябре были куплены билеты на самолет и забронированы квартиры и дома в Иркутске, Листвянке и Улан-Удэ. Именно в этих населенных пунктах мы останавливались на ночевку по ходу нашего байкальского трипа.

Но по пути посетили еще и Слюдянку, прокатившись по Кругобайкальской железной дороге.

Забегая вперед, в приложении «Изи.Тревел» имеется неплохой аудиогид, который по мере неторопливого движения электрички рассказывает об основных этапах строительства этой железнодорожной ветки. Она тянется вдоль Байкала от одноименной станции у истока Ангары до города Слюдянка на западной оконечности озера.

Правда, приложение постоянно теряет спутник, так что готовьтесь включать точки аудиогида вручную.

Кстати, по этой железнодорожной ветке ходит еще и туристический ретропоезд, так что при желании можно выбрать и его. Главное, заранее выловить билеты на сайте РЖД. Они разлетаются вмиг.

Антирабочий настрой

Но начали отдых мы все же с Иркутска. Столица Сибири встретила нас отличной погодой и непередаваемым колоритом.

Со времени поездок в Екатеринбург и Пермь, где бывал в прошлом, я уж и забыл, насколько милым может быть уральско-сибирский русский язык.

Вывески «Трдельник» над палатками с выпечкой, «Омулевочная» над рыбным рестораном, мозгодробительное «Хръещзц» над ларьком с сувенирами, безапелляционно настраивали на антирабочий лад.

Отпуск здесь почувствовался резко и сразу. Впрочем, сыграла свою роль и пятичасовая разница с Калугой во времени.

Когда мы за обедом поднимали стопочку местной хреновухи под ушицу из байкальской рыбы, калужане только-только начинали свой рабочий день. А те, кому к 9:00, и вовсе еще только зубы чистили.

Закат над Ангарой.

Тратить ваше время на рассказ о достопримечательностях Иркутска в эпоху повального Интернета будет моветоном, так что вкратце только о том, что почерпнул из своего личного опыта.

Расстояния здесь большие. Так что, если решите взять экскурсию, то однозначно не пешеходную. На автомобиле или автобусе увидите и узнаете гораздо больше.

Вид с колеса обозрения в Иркутске шикарен. По крайней мере на закате – уж точно.

Нам повезло попасть туда именно в то время, когда солнце утонуло за горизонтом и это зрелище отпечаталось в памяти так, что даже архив с его фотографиями потерять нестрашно.

Если решите прокатиться по Ангаре на экскурсионном пароходе, обязательно заранее посмотрите прогноз погоды и, если будет пасмурно, продумайте альтернативный вариант. В туман рейсы отменяются.

Хотя, по большому счету, альтернативу речной прогулке лучше иметь вне зависимости от прогноза погоды. Она в тех краях обожает подставлять синоптиков, меняясь непредсказуемо в любой момент.

Вот и нас, пока фотографировались у восхитительного памятника Гайдаю сначала изрядно промочило дождичком, который ничто его не предвещало, а затем подсушило вылезшим обратно из-за туч солнышком.

Ну и напоследок небольшой совет от профессионального любителя вкусно поесть. Сибирская кухня – естественный враг фигуры, а самая главная его фишка – дичь. Однако не берите ее, приготовленную в смокере. Увы, но этот агрегат при всех его преимуществах мало того, что убивает тот непередаваемый привкус, который отличает дичь от домашнего скота, но и попросту уравнивает вкус мяса. Я не смог уловить разницы даже между ребрышками черного кабана и ребрами оленя. Структура мяса разная, а вот вкус – одинаков и дичью даже не пахнет. Лучше попробовать стейки из оленины или позы с лосятиной, а также обязательно уху из байкальской рыбы. Это лучшая уха, что я пробовал. Она потеснила с пьедестала даже финскую сливочную из семги и судака, которая много лет держала лидерство в моем личном рейтинге.

Для иркутских пабов и парков шахматные баталии - обычная картина.

Копченый рыбий жир

Попрощавшись с Иркутском, отправились в Листвянку. Это место, где легенды о дороговизне отдыха на Байкале хоть и оказались частично преувеличенными, но все же обрели реальные очертания.

Напомню, что жилье мы бронировали заранее. В Листвянке сняли дом в 15 минутах ходьбы от озера за 42 тысячи рублей на восьмерых на три ночи. Но накануне поездки решили посмотреть, нет ли чего поближе.

Оказалось, что дома, аналогичные снятому нами осенью прошлого года, за неделю до поездки стоили от 170 тысяч рублей на тот же срок.

Так что было принято решение оставить все, как есть, и подружиться с естественным врагом сибирской кухни – пешими прогулками.

Между тем, еда и напитки даже в кафе здесь стоят практически так же, как в Калуге. А в некоторых кафетериях с национальной кухней даже дешевле калужских. Чего не скажешь о ценах на рыбу на местном рынке.

Копченый омуль весом менее килограмма – 850 рублей за штучку, голомянка грамм на сто, а то и меньше – 800.

Последняя – это мелкая глубоководная рыбешка на 40% состоящая из жира. Любимое лакомство байкальской нерпы и прочих кулинарных извращенцев.

- Да вы попробуйте, просто попробуйте, нигде в мире такого не попробуете, - рыночная торговка до последнего пыталась впарить мне этот копченый рыбий жир по цене, дороже поджарки из оленины, но, естественно, безуспешно.

А вот байкальского омуля откушал. Можете закидать меня рыбьими хвостами, но экстаза не испытал. Однако попробовать его все-таки стоит обязательно и это вполне реально сделать по приемлемым ценам.

Если пройти от рынка Листвянки подальше, к колонке, вода из которой забирается прямо из Байкала с глубины нескольких сотен метров, можно найти омуля по 450 рублей за штуку.

Бухта Песчаная

Одна из самых дорогих, но при этом самых интересных экскурсий, которые можно взять в Листвянке, это поездка в бухту Песчаная.

Она находится в полутора часах езды на катере и добраться туда можно только по воде или пешком.

Некогда в бухте располагался пионерский лагерь и до сих пор сюда приезжают пожилые люди, отдыхавшие здесь в детстве. Сейчас лагерь потихоньку разбирают, возводя вместо него жилые корпуса новой базы отдыха.

Температура воды в бухте - +11…14 градусов и пара моржей из нашей компании решили искупаться в этом леднике.

Глядя на них, я продрог даже несмотря на то, что снаружи грело солнце, а внутри еще кое-что.

Места в бухте Песчаной очень живописные. Виды – шикарные, воздухом не дышишь - ешь.

По достоинству описать здешнюю природу словами по силам разве что Паустовскому, но посягать на его лавры мне не хватит ни таланта, ни широты души. Так что о бухте Песчаной на этом всё.

Вокруг Байкала

О кругобайкальской железной дороге уже писал вначале. Добавлю только, что тащится поезд очень медленно.

89 километров на электричке «Нерпочка» от станции «Байкал», расположенной на противоположном от Листвянке берегу Ангары, преодолеваются почти за пять часов.

Но виды на Байкал с одной стороны и живописные скалы с другой компенсируют черепаший ход с лихвой. По прибытии в Слюдянку даже подлавливаешь себя на мысли, что еще полчасика были бы нелишними.

Увы, но о самой Слюдянке рассказать нечего, кроме того, что там мокро, слякотно и тесно.

Менее чем через полчаса после нашего прибытия зарядил мелкий противный монотонный дождь, который длился несколько часов. Так что из здания маленького вокзала нос казать было настолько некомфортно, что мы и не казали вплоть до прибытия нашего поезда до Улан-Удэ.

Вокзал в Слюдянке, кстати, хоть и маленький, но уникальный. Это единственный в мире вокзал, целиком построенный из нешлифованного белого и розового мрамора.

Живая мумия

Речь пойдет не о дедушке Ленине, который, как известно, живее всех живых, хоть и преставился давно. Хотя присутствие вождя в столице Бурятии не заметить невозможно.

Местные креативщики советской эпохи в деле увековечивания памяти об Ильиче шагнули настолько смело и с размахом, что, когда я впервые увидел их творение, аж встать захотелось прямо в такси и салютовать по-пионерски.

На центральной площади Улан-Удэ установлен памятник Ленину в виде его головы. Не бюст, не в полный рост с указующим в разные дали перстом, как в других городах, а именно Ленин – сам себе голова.

Таких размеров голова – что аж кружится голова.

Но главная святыня Бурятии все же не советская, а другой веры – буддийской. Это - живая и одновременно мертвая мумия Даши-Доржо Итигэлова.

В то время, когда он был неоспоримо жив, а именно в конце XIX - начале XX веков, Итигэлов являлся духовным лидером буддистов Восточной Сибири.

В 1927 году в возрасте 75 лет лама ушел в глубокий транс, так называемый тукдам, а затем – в нирвану.

В 2002 году, ровно через 75 лет после ввода в транс, буддисты вскрыли саркофаг Итигэлова и обнаружили его тело целым, без признаков разложения.

Через год после вскрытия саркофага, профессор РГГУ Галина Ершова провела исследования мумии и установила, что органика кожи, волос и ногтей Итигэлова идентична живому человеку, но температура тела и высокий уровень брома указывают на его смерть.

Еще через год, в 2004-м, главный судмедэксперт России Виктор Звягин установил, что все органы ламы целы, на теле нет ни одного шва, а когда его случайно укололи, из места укола выступила сукровица – смесь крови и лимфы.

Таких выделений у десятилетиями мертвого тела быть не может в принципе.

По итогам исследования группа Звягина выступила с заявлением, что это тело не может быть признано ни мертвым, ни живым и ввело в научный оборот термин «Феномен Хамбо Ламы Итигэлова».

Естественно, после этой сенсации иволгинский Дацан под Улан-Удэ, где на всеобщее обозрение выставлено тело Хамбо Ламы, стал местом паломничества буддистов и туристов со всего мира.

- Ну что, почувствовали что-то необычное? – спрашивал нас лама-экскурсовод после того, как мы вышли из храма, где хранится феноменальное тело. – Многие говорят, он глаза открывает, некоторым рожицы корчит, а кто-то просто воодушевление при приближении испытывает.

У вас было что-то такое? – с надеждой получить свидетельства чудес вопрошал лама.

Но, увы, ни у кого из нас, православных, при виде Итигэлова даже сердце не ёкнуло.

Но лама не расстроился. Не по-буддистски это – расстраиваться. Удивительно спокойная вера.

Размышляя о ней, мелькнула мысль, уж не буддизм ли имел ввиду Булгаков, когда писал о покое, подаренном Воландом Мастеру и Маргарите?

В заключение

В самом начале нашего путешествия, когда мы приземлились и ехали по Иркутску из аэропорта, то увидели за окном электросамокаты «Яндекса».

- И до вас уже добрались? - спросила жена нашего таксиста.

- Так они и до Узбекистана уже добрались, - ответил я за него, памятуя о нашей весенней поездке по этой стране, где желтые самокаты мы видели и в Самарканде, и в Бухаре, и в Хивах.

- Узбекистан ближе, - ответила на это жена.

И ведь абсолютно права. Ташкент – столица другой страны – ближе к Калуге, чем столица части нашей страны - Сибири.

А дальше за Иркутском еще две тысячи километров – и Хабаровск. А от Хабаровска еще полторы тысячи километров – и Петропавловск-Камчатский.

В этот момент я в очередной раз макушкой прочувствовал, насколько же ты огромная, страна моя.

Жизни не хватит узнать все разнообразие твоих людей, насмотреться на все твои красоты, отведать кухни всех твоих народов.

Но я все же попробую.

Стоит оно того.

Сколько бы ни стоило.