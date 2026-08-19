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Общество

В Калуге готовят проекты в рамках программы «Молодёжные инициативы»

Дмитрий Ивьев
19.08, 16:32
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В 2025 году по поручению губернатора Калужской области в регионе стартовала программа «Молодёжные инициативы», она тесно связана с национальным проектом «Молодёжь и дети». Участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Инициативы должны быть направлены на развитие сети молодёжных пространств. Это может быть создание, благоустройство, ремонт или материально-техническое оснащение объектов общественной инфраструктуры, культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта.

Организатором конкурсного отбора выступает Министерство финансов Калужской области. Средства выделяются на условиях софинансирования: помимо областного бюджета, свои ресурсы вкладывают муниципалитеты и спонсоры. В конкурсном отборе приняли участие 23 района, а также Калуга и Обнинск.

«Сегодня в штабе общественной поддержки прошли открытые консультации для авторов проектов. По приглашению начальника управления молодежной политики Калужской области Елены Валуевой мы с Леонидом Чижовым выступили в качестве экспертов. Молодые люди рассказали, как они видят реализацию своих идей и услышали от нас определенные уточнения, вопросы, предложения. Это нужно, чтобы ребята доработали свои заявки для участия в конкурсе инициативного бюджетирования в 2027 году», - прокомментировал председатель Думы города Калуги Юрий Моисеев.

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