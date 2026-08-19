Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанина восстановят на работе: суд признал увольнение незаконным
Общество

Калужанина восстановят на работе: суд признал увольнение незаконным

Дмитрий Ивьев
19.08, 08:00
0 784
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Суд встал на сторону жителя Калуги, которого уволили без его согласия.

Мужчина узнал о расторжении трудового договора только из уведомления на портале Госуслуг — сам он заявление об увольнении не подавал.

Прокурор в ходе разбирательства отметил, что приказ работодателя незаконен, и потребовал вернуть работника на должность, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного отсутствия. Суд полностью согласился с этими доводами и удовлетворил иск.

Решение пока не вступило в законную силу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRKUEJab0hISEtQSUNVcjBNMCtuY1E9PSIsInZhbHVlIjoiR0pNMUR4ZTQ4MTh2MGpWek9TbG4rUkc0dUN3RG8rZ2pueWRxaDYzZnkwUFlEaEI0NDdLS1lQdkpNa3o1TlpKcEVlTU1kU2hXeStqWlJYTDdQWS9mNml6K1VoZjFRVS9vVXVFZ3hIM25zYUpZSGF2NHBOVk9BMnhQRGhpUjF1eUxFVUgydGNMV1BRQW80bDY4WnhuejU4RVJKaGV5Vys3KzNXMnA3VDMwdlUvczRmZGJUSmJzOVVvMFMrQlZQRDBVUVJxUUZhTHEyR3d2M1JRZ1hOdjVoLy9hVXRmbHdBNy9IanZjbFQvV1hQL3M3TjBvZlNoRmFId3V1VFNwaktLQlpHWnhlQlIvNkVNSUZzd29Id1FqQjBpUGNCT1p4bDNOeGN5SDJlZjFTRzhFK21YblBHV25HeEU5eFg3TFI2NjR6VElUK2hhT2VLclhHd2tPRElwaVJ2Um5oa1hvd29BZ2IycnhXcnFiK0g1WlRBdGNsY1Q5MWsxNTZuT1BZNXp5THhKTXJGb2tLR3lKTEFBY3BuWlFiam4raG93WUQ4SHdoZlFHV2NrM2lSNnhpNmhnVWFwbEFKR0w2TDlRRDBGZiIsIm1hYyI6Ijg2NTdlZGY5Njk0NjYxNzJiOGU1ZDVjMjAxZTI0ZWM1Yzk4NTU5ZGNmNjgyOGMwZTE1OTEyOTc0MTY4N2I2YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNQUHdmdzdQWThtV3NWbVhndDB0amc9PSIsInZhbHVlIjoic3RGUUpNTzNscGgxSDFYeVNrOTNBNllOR1ZTbTN2aE95UmZFdFMydnRhV0VnOEFUU2dIZnJYT0VTSHN3WWU2SUswb1U2OVU0LzV4dm8wdVpwenh5ejliQkoxTE80Tlh5ZmI0RmhJUURlVmZRM2FHOXUrRkErWGdKTmxCU2llbHJ3QTVzY3BvS3I3aFR3N0VwNlQyQWcyWWxCSzFwZUdSbjFmK2xKU080WjVKRU4wNFdmdEdpVnNHT1grbFlZemVqdGFaTUtrTzQrT0RRTDFMVEVMaFZGRXZnSnhndThvcmFROUV1OE5kS3lLVkhSdnpLRzA0eGkzUVVrSUpoTDhpMkZCalErSmd2a09BMEFzZXBrYkozSEpObWVlVlA1NE5MTjNkbUsyd3NvWDViZ3E4R3h4WTBTLzZjdVAwMUpZVnEzOU9JSWUwUjNza0FQK0RTcFlDTlhvWmIrZmFTZDhCK3RpWGo4bmF2MHhVbWpDWWFvYjlGZXJWeEVyV3h2cDBvU2o0c2s5eEtGNWV4NUtOdm9PZ3Y5ZGRtT25XQ29QamJwdE5OSkpLYjhPa2RZTTk0N0lkQ0pZUHdUYjZJK1ZYQmtpYkxxY253RWJFdWNRQU5YQW9MM0Y5dEMyWXZ3NTJBcVFIUWwrU2dQM3RtcE8yRHNoV1ZTcUxMdURVNmJWVkdKY0VvNnI1ZWRQd0U5TWExVWdvRHZ6S0ZpcHhqNmNNQlB3cEdkQVAvM0p0VjhIcG9POEUxR3k2bjROVFFMdC9jVTJQb2ZjYUlCckNDeGdua29jYUJvMGx2NEhIQVdDdU5CTnRkZm8zMlJxZlVXalVzeEUzeHpZWEpIc1hycXM5UiIsIm1hYyI6IjRiNTViYWUxMTZkYjZjMTkxNWEwYjk0M2JmY2JmNjlmNDBiOGJkZDliNzg3NGNkZTBiYzJkZDNjN2Y0NjAxNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+