Калужанина восстановят на работе: суд признал увольнение незаконным
Суд встал на сторону жителя Калуги, которого уволили без его согласия.
Мужчина узнал о расторжении трудового договора только из уведомления на портале Госуслуг — сам он заявление об увольнении не подавал.
Прокурор в ходе разбирательства отметил, что приказ работодателя незаконен, и потребовал вернуть работника на должность, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного отсутствия. Суд полностью согласился с этими доводами и удовлетворил иск.
Решение пока не вступило в законную силу.
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