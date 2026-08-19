Калужанина восстановят на работе: суд признал увольнение незаконным

Суд встал на сторону жителя Калуги, которого уволили без его согласия.

Мужчина узнал о расторжении трудового договора только из уведомления на портале Госуслуг — сам он заявление об увольнении не подавал.

Прокурор в ходе разбирательства отметил, что приказ работодателя незаконен, и потребовал вернуть работника на должность, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного отсутствия. Суд полностью согласился с этими доводами и удовлетворил иск.

Решение пока не вступило в законную силу.