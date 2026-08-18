В Калужской области 128 человек пострадали от укусов клещей

Столько людей обратилось к врачам с 10 по 16 августа, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди укушенных было 24 ребёнка.

Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги, Людиновского, Дзержинского, Малоярославецкого и Ферзиковского районов.

Проверки показали, что каждый пятый клещ был переносчиком боррелиоза.