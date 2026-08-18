В Калужской области 128 человек пострадали от укусов клещей
Столько людей обратилось к врачам с 10 по 16 августа, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди укушенных было 24 ребёнка.
Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги, Людиновского, Дзержинского, Малоярославецкого и Ферзиковского районов.
Проверки показали, что каждый пятый клещ был переносчиком боррелиоза.
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