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Общество

В Калужской области 128 человек пострадали от укусов клещей

Дмитрий Ивьев
18.08, 11:30
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Столько людей обратилось к врачам с 10 по 16 августа, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди укушенных было 24 ребёнка.

Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги, Людиновского, Дзержинского, Малоярославецкого и Ферзиковского районов.

Проверки показали, что каждый пятый клещ был переносчиком боррелиоза.

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