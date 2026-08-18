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Билайн улучшил связь в крупнейшем этнографическом парке России «Этномир»

Билайн установил новую базовую станцию на территории этнографического парка «Этномир» в деревне Петрово Калужской области. Теперь гостям одного из самых посещаемых туристических комплексов региона доступен более стабильный интернет во время прогулок, отдыха и участия в мероприятиях.
18.08, 12:23
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Новая базовая станция работает в диапазоне 1800 МГц и поддерживает сеть LTE, включая технологию VoLTE, которая обеспечивает более быстрый дозвон, чистый звук и позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Это хороший баланс между зоной покрытия и пропускной способностью сети в местах с большим скоплением людей, что особенно актуально для популярного туристического комплекса.

«Этномир» — уникальное пространство площадью 140 гектаров, где представлены архитектура, традиции и быт народов со всего мира. Отдыхающие посещают этнодворы, музеи и мастер-классы. После улучшения качества связи от Билайна гости могут в режиме реального времени делиться яркими фотографиями и видео в социальных сетях, пользоваться навигацией по огромной территории парка и оставаться на связи с близкими по видеозвонкам.

Директор Калужского отделения Билайна Александр Семин: «Парк «Этномир» ежегодно посещают тысячи туристов. Именно поэтому нам было важно обеспечить наших клиентов стабильной голосовой и интернет-связью, особенно летом, в высокий туристический сезон. Сюда приезжают взрослые, чтобы расслабиться от городской суеты, а дети – чтобы активно отдохнуть. Запуск новой базовой станции позволит туристам оплачивать покупки онлайн, слушать музыку, выкладывать видео и фото с поездки, а также быть на связи, несмотря на одновременное подключение к сети большого числа абонентов».

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