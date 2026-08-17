Калужане смогут оплатить Netflix и другие цифровые платформы

Благодаря решению МТС абоненты смогут получить доступ к зарубежным цифровым платформам, таким как Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix.

Ранее возможность доступа к зарубежному контенту ушедших их России компаний была доступна только ограниченному кругу абонентов.

Теперь перейти на зарубежные площадки можно будет в личном кабинете оператора, оплата подписок станет возможна благодаря включенным в платформу МТС финтех-решениям. Опция будет доступна абонентам тарифных планов ТОП и ТОП+.