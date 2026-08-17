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Калужане смогут оплатить Netflix и другие цифровые платформы

17.08, 10:43
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Благодаря решению МТС абоненты смогут получить доступ к зарубежным цифровым платформам, таким как Spotify, Ticketmaster, Strava, Netflix.

Ранее возможность доступа к зарубежному контенту ушедших их России компаний была доступна только ограниченному кругу абонентов.

Теперь перейти на зарубежные площадки можно будет в личном кабинете оператора, оплата подписок станет возможна благодаря включенным в платформу МТС финтех-решениям. Опция будет доступна абонентам тарифных планов ТОП и ТОП+.

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