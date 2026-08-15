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Общество

За неделю росгвардейцы совершили 300 выездов по сигналу тревоги в Калужской области

Владимир Андреев
15.08, 17:47
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Фото: Вневедомственная охрана Управления Росгвардии.
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С 10 по 14 августа сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали более 300 выездов на охраняемые объекты. Сигнал тревоги поступал с разных точек региона. Также они выезжали по запросам из дежурных частей МВД – семь раз для обеспечения общественного порядка. Об этом сообщила Вневедомственная охрана Управления Росгвардии.

За неделю группы задержания, работающие на маршрутах патрулирования, пресекли около 50 административных правонарушений. По подозрению в совершении преступлений задержаны два человека.

- Яркий пример оперативности: в Калуге на пульт охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта — гипермаркета. Сотрудники прибыли на место в считанные минуты, незамедлительно пресекли попытку выноса товара и задержали нарушительницу. Этот случай наглядно демонстрирует, что объекты, находящиеся под защитой, — под круглосуточной и надёжной охраной, а любые противоправные действия пресекаются максимально быстро и профессионально, – рассказали в ведомстве.

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