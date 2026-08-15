В Калужской области подешевели капуста, лук и сгущёнка

В Калуге 14 августа прошло заседание штаба по мониторингу цен на продовольственные товары.

По словам министра конкурентной политики области Николая Владимирова за неделю с 5 по 12 августа серьёзных скачков цен на основные продукты не произошло.

Заметнее всего подешевели свежая белокочанная капуста, репчатый лук и сгущённое молоко. Среднее снижение цен по этим позициям составило 1,5%. Это связано с сезонными факторами и поступлением нового урожая.

По сравнению с соседними регионами Калужская область сохраняет минимальные цены на подсолнечное масло, яйца, сахар, печенье, муку, соль, гречку и бананы. При этом сахар и жирный творог подорожали на 0,5%.