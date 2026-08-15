В калужской Ковригинской богадельне восстанавливают исторический узор пола

Фото: управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

В Калуге восстанавливают исторический пол в Ковригинской богадельне на улице Академика Королёва, 26. Собственник здания приступил к исполнению решения суда. В вестибюле возвращают уникальный ковровый рисунок из восьмигранной плитки. Об этом рассказали в управлении по охране объектов культурного наследия.

Узор появился здесь в начале XX века. Пол выложили метлахской плиткой производства «Товарищества барона Бергенгейма». В те годы такое покрытие считалось признаком высокого качества и хорошего вкуса. Но рисунок был утрачен во время незаконных строительных работ.

Теперь специалисты воссоздают утраченный облик. За основу взяли архивные фотографии. По ним подбирают оттенки, выверяют геометрию узора и тщательно прорабатывают каждую деталь. Задача – максимально точно вернуть вестибюлю исторический вид.