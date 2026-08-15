Кардиологическое отделение калужской облбольницы закроют на ремонт до конца года

В Калужской областной клинической больнице с 17 августа изменится работа кардиологического отделения.

Причина – масштабное обновление диагностического оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работы продлятся не менее 4,5 месяцев. Об этом 15 августа сообщило правительство региона.

На время установки современных аппаратов приём пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями временно перенесут в другие медучреждения.

Пациентов, которых доставляют по скорой помощи, будут принимать в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе. Для этого там выделен отдельный корпус. Весь штат кардиологов временно переведут туда для оказания экстренной помощи.

Пациенты, которые обращаются самостоятельно, без вызова скорой, смогут получить помощь в Городской клинической больнице № 2 «Сосновая роща».