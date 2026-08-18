Эко-парк «Просто Космос» порадовал калужан и гостей региона ярким семейным фестивалем

Чтобы уходящее лето запомнилось каждому, эко-парк «Просто Космос» организовал уютный семейный праздник среди первозданной природы.

В эко-парке «Просто Космос» прошел семейный фестиваль «Поле. Космос. Лето». Участниками летнего праздника в Малоярославецком районе стали калужане, которые приехали в эко-парк на день, и отдыхающие, которые арендовали домики на несколько суток.

Весь день на территории эко-парка работала ярмарка мастеров и гастро-зона, проводились мастер-классы и конкурсы, а любители тишины и спокойствия могли поучаствовать в состязании рыболовов: победитель определялся взвешиванием улова после шести часов безмятежной рыбалки.

Калужане и жители соседних регионов съезжались на фестиваль семьями, привозили с собой питомцев — каждому приятно отдохнуть от городской суеты среди лесов и полей, на берегу живописного пруда.

Фотозона, конкурс рыбаков и мини-зоопарк

Эко-парк встречал гостей яркой фотозоной, чтобы каждый мог зарядиться праздничным настроением и сделать на память красивые фотографии. Компактные стога сена, яркие желтые полевые цветы, теплый оттенок натурального дерева, – все с интересом рассматривали декорации и фотографировались с близкими.

Неподалеку, у водоема, собрались как опытные рыбаки, так и новички — попытать удачу в конкурсе рыболовов вызвались несколько семей. Рыбачили отцы и дети — поистине семейное дело!

— Мы приехали двумя семьями из Калуги, хотя у всех есть свои дачи, но хочется смены пейзажа, — рассказывает Дмитрий Сидинкин. — Моему сыну Тимофею 15 лет, он впервые участвует в конкурсе как рыболов.

— Любовь к рыбалке мне привил отец, я пока еще новичок, — скромно поясняет Тимофей, с улыбкой поглядывая на отца. — Время еще есть, но пока только папа поймал одну рыбу, две сорвались.

Другая семья приехала в эко-парк «Просто Космос» из Москвы. Молодые супруги с маленьким сыном, бабушка, а с ними верный пес-цвергшнауцер заглянули в местный мини-зоопарк. Ребенок с интересом рассматривал белых пушистых кроликов, показывал пальчиком на стоящего неподалеку ослика. — Мы выбирали место для отдыха, учитывая его близость, доступность, конечно, почитали отзывы и нас все устроило, – рассказывает глава семейства. – Здесь хорошо, комфортно с детьми, важно, что можно приезжать с животными. Нам идеально подошел эко-парк «Просто Космос».

«Нам здесь сразу понравилось»

В Малоярославецком эко-парке гости могут взять в аренду сап-борды и отправиться на большое озеро, а можно покататься на квадроциклах — любители активного отдыха точно не заскучают. Для тех, кто выбирает отдых душой и телом, есть горячая баня и прохладная купель.

Семейный фестиваль предлагал всем желающим мастер-классы. Большой интерес отдыхающие проявили к плетению «тканного пояса на бердо». Девушки и женщины, дети, любопытствующие мужчины – все интересовались техникой создания поясов.

– Эти пояса появились на Руси еще в дохристианскую эпоху, и в некоторых деревнях традиция плести их сохранилась до сих пор, – рассказывает Елена. Она с 2007 года числится в военно-историческом клубе, а потому любовь к истории и традициям прослеживается даже в ее творчестве. – В этой технике плетутся два вида поясов: один носится на нижнюю рубаху, его человек должен сделать сам, даже мужчина, чтобы ближе к телу была своя энергия. Другой пояс – нарядный, его поручали плести рукодельницам.

По тропинкам, среди деревьев и домиков, у пруда гуляли семьи и молодые пары, среди них — Михаил и Любовь. Они приехали в эко-парк «Просто Космос» на сутки, как пояснила девушка, чтобы отметить день рождения ее молодого человека.

— Арендовали домик, похожий на футбольный мяч, – говорит Михаил. – Я раньше приезжал сюда по работе и приметил это место. Мы любим спокойный отдых на природе, часто бываем на речке, любим рыбалку. Нам здесь сразу понравилось.

Под большим белым шатром гостей парка развлекали ведущие, танцоры, здесь же мастера, рукодельницы предлагали отдыхающим приобрести свои удивительные изделия.

Две подруги Елены специально приехали на фестиваль из Калуги.

— Оказалось, что здесь проводила тренировку наш тренер Анна Зыкова, мы так рады были ее увидеть, но не смогли присоединиться, потому что болеем за моего мужа, он участвует в конкурсе рыболовов, – поясняет одна из женщин.

Когда душа поёт

Запоминающимся и ярким событием вечера стало выступление приглашенных артистов: Ильи Могучего — экс-солиста группы «Земляне» и Самары Кадыровой — солистки группы Russian girls.

Если в первые минуты зрители негромко и нестройно хлопали в такт музыке, то через уже 15 минут красивого и профессионального исполнения любимых песен рядом с артистами плясали все.

Профессионализм и энергия исполнителей, их умение разогреть публику сделали свое дело: взрослые с чувством подпевали любимые строки песен про вишневую девятку, Ксюшу в юбочке из плюша и многие другие. Вот уже молодой папа от души приплясывает и хлопает в такт знакомым ритмам, а его маленькая дочка кружит в белом платьице рядом и старается станцевать ничуть не хуже. Мама с сыном-подростком эмоционально подпевают слова любимой песни.

Детям всех возрастов такое веселье пришлось по душе, ребята помладше с любопытством смотрели на солистов и старались повторять все их танцевальные движения, а родители не переставали улыбаться и наслаждаться беззаботным и счастливым вечером. Получился прекрасный, добрый, по-настоящему семейный праздник — просто космос!