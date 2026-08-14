Проект Мятлевской школы вышел в финал Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования

Об этом рассказал глава администрации Износковского округа Владимир Леонов.

На конкурс поступило несколько тысяч заявок со всей страны. Но именно мятлевский ландшафтный проект «Экологическая симфония» получил высочайшую оценку жюри. Это образовательное учреждение единственной во всей Калужской области, удостоилось такой чести.

- Это повод для гордости не только для вашего коллектива, но и для всего нашего округа, — подчеркнул Владимир Леонов.