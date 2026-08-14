Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Проект Мятлевской школы вышел в финал Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования
Общество

Проект Мятлевской школы вышел в финал Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования

Дмитрий Ивьев
14.08, 15:12
0 429
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом рассказал глава администрации Износковского округа Владимир Леонов.

На конкурс поступило несколько тысяч заявок со всей страны. Но именно мятлевский ландшафтный проект «Экологическая симфония» получил высочайшую оценку жюри. Это образовательное учреждение единственной во всей Калужской области, удостоилось такой чести.

- Это повод для гордости не только для вашего коллектива, но и для всего нашего округа, — подчеркнул Владимир Леонов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImF6aDdhSklkb0JQSGVPQmFXUUhXOVE9PSIsInZhbHVlIjoiUFVvUXVLZmhTU1hhWnMrSVhJY2RmNmIrWUowY3N5VmpEcUNUMGxpRzQ3UFcwVUdlVVYvb2JtM1ptWVVlUlMrNWVkaG1oZVZhbTZGL1pzNE1IUUc1aStFVnhPdnFXSlpjcHBMaENtUkxuVjA0K2oweVdPRzc0TkxYenFodG5sSDc0bHZjZDdGcDVlVm54ZmxPUU14blgwUU43ZUM0U1lGaVBvNjJYTHhFeTgvSjdwa1BlVHQ0TjltNVA0dzRJeXFOK3RhdEl6YVZpK01VZmxSVTNDVTl0QWlSWEpKYjZXbVpYeFRHSVdQRnprV3FybjEybkovRk5Td2ZsUElwUVg4VklYcVQzSGU4THhWNGkzZGhQVFE3dDlyVmN6MWtlNEp1c1poWmRhWU92amc5MXpwWUlJOWRUVzJaanNkTGFEZU0wQ0xuSzBCN3RnNDVrbVZkK2w2UjdJaXVBTE1LN1pDYWJpbkwvK1pqUHl0WGtGL3RHQlU3VWhpNjdjNDcwZjFNVW5VY1FJbU5xTWdSejdpalJDaytxbXVPcjRMUk9ZUHBDL05ZZTBrZDlJWUhZblFqVm8wcjE5RlhEOHgxck5lSCIsIm1hYyI6ImIwYmQzZDYzYzRjZTNkYTM1OThhZWMzYzdjMWQyOTdmNDM2YmJmMWY1MjRiYjMyZTc4ODIzNmM2MDAxNWM0NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikpnd3lhTHkxRFB3Sk1QbStMM24xQWc9PSIsInZhbHVlIjoiZUxiTFdjUk9RbHNCQ3RJSG8xeFArT2txa0pIWGZ5cm5OVnl6T0hNS2RXKzlmUSs3bkRqM05xTVV6UTNuRGVnNVdMb3Q4cDJYVmplQzN2TzYxMzRocFNJcGNJTEhXOUszR2greUNSUFJqOUpvVEl2cDEyUzRZMk14RjBhK1d6V3NRV0xRVmxyaE1PcXYwT1RkV2hqaGtWTTNtaWhNcUVoK3haNFU3U0ZkQ05JYTNrTlczNDNSQVN3cXNRN3FZMUc4NkZtOFhVeTNZTm5yR0gzVWtGMCs5MklBbjd4SHJCai9hY0Zod3dNNHNwTmZLdU9sUE1TNFRBV1ZUL2V5VWVBTXJlTDZreTFHY0RMWGJKYkZVMXpsTXprdUZEUlh5MlJpR211WmNiMDM1M0hDbjBRcWJ2K0ROODVVUkFDUGZWZU0xbk4xOUE2UXM4cCtkU2JETDE4OHJvY0xNUURZR2lWQVJPWkNGSWZLWHY1a0pMYXp1VkJYYytqTTRJZXRZbEdhOGxRNEVOT3FpTEs5SFA0NFNzVHQwVmI3QVRLSWpnLytneUFDYkxBRWxmQytocHpjNGEyR2ptUjRuUDEzaHR2eDNndEFVczd3RHEvTTJKRmk3d0FyYkVYVzllY3Z3V01tbkx4elA1VTExNkRMeU0yM0N5OWEwaU1TZ0ppVVc5WEpYZTFKelo5UkoxdEU1OFJhT0VnZnZEazVhVU9jQTBSaThnRTNsOG53REpsQWJMUmUwaE51aTJEN3gzbEFZRjNIeDVyeDR4TVRhMW8rbmtOZVA3YnB0ZTk0YjYxeU9oWjQ4MzF2RFgwODZDelFISkJPeUFzODlmdS9aZ0ViU2lxYSIsIm1hYyI6IjFiNzg1Yjc0NTA3MGE2MGI5NmE1OWQ2Njk5ZTBlZjYxMWJkOWMxOTY3MmYxMjdkYmVjNWM0MTNiMDJjZTJjYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+