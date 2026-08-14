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Общество

Сотрудники МФЦ Калужской области поделились цифровыми решениями с коллегами в Луганске

Дмитрий Ивьев
14.08, 12:52
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Директор МФЦ Калужской области Михаил Иванов выступил в числе спикеров на выездном модуле программы «Региональные центры оптимизации», прошедшем с 10 по 12 августа в Луганске.

Вместе с экспертами из Санкт-Петербурга, Курской и Воронежской областей он делился передовым опытом с региональными командами ЛНР, ДНР и Запорожской области — всего более 60 слушателей. На круглом столе Михаил Иванов представил цифровые инструменты калужского МФЦ, четыре из которых — собственная разработка учреждения: сервисы мессенджера MAX, система оценки КПЭ, кадровая платформа «ИС-Кадры», рейтингование специалистов и безбумажное взаимодействие с органами власти.

Также в рамках поездки Михаил Иванов принял участие в открытии офиса МФЦ в Червонопартизанске: жителям доступно более 100 услуг, ещё свыше 100 — в зоне СПС.

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