В Людиново построят новый корпус больницы

В ближайшее время в Людиново начнётся строительство нового корпуса больницы — контракт уже подписан, к работам приступит подрядчик из Брянска, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Больница обслуживает более 60,5 тысячи жителей Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского округов. Новый корпус рассчитан на 85 коек и позволит собрать все отделения стационара в одном здании - сейчас они расположены на значительном удалении друг от друга.

Благодаря проекту качество медпомощи в округе заметно вырастет, а условия работы медиков и пребывания пациентов станут комфортнее.

Губернатор поручил ответственным за реализацию проекта держать строительство на личном контроле - вплоть до открытия больницы.

Также в регионе продолжается подготовка к строительству больничного корпуса в Козельске - сейчас идут конкурсные процедуры.