Геннадий Новосельцев представил опыт региона по развитию молодежного парламентаризма на Совете законодателей ЦФО

13 августа в Ельце Липецкой области состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе.

В его работе приняли участие председатель Совета законодателей ЦФО, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, спикер Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, а также руководители законодательных органов субъектов федерации, входящих в ЦФО.

Ключевой темой выступления Геннадия Новосельцева стал опыт Калужской области по организации работы Молодёжного парламента, который на сегодняшний день является одним из самых эффективных инструментов воспитания будущих политиков, позволяющий молодым людям становиться полноценными участниками принятия решений.

В Калужской области голос молодёжи не просто слышат, а учитывают при формировании региональной повестки. За годы своей работы Молодёжный парламент при Законодательном Собрании превратился в настоящую школу законотворчества, где учат формулировать актуальные инициативы и отстаивать собственную позицию.

С февраля 2011 года Молодёжный парламент обладает официальным правом законодательной инициативы и регулярно его реализует, благодаря чему многие предложения молодых парламентариев легли в основу конкретных областных законов.

Среди недавних инициатив калужской молодёжи, которые уже обрели силу закона, — учреждение почётного знака «За вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Калужской области», установление дополнительной меры стимулирования для педагогических работников, подготовивших победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также внесение изменений в закон «О патриотическом воспитании в Калужской области».

В настоящее время на рассмотрении у областных законодателей находится ещё один проект закона от Молпарламента, предусматривающий ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

Патриотические мероприятия и волонтёрское движение остаются одними из основных направлений деятельности молодых парламентариев. С начала проведения спецоперации особую актуальность приобрела помощь фронту: члены парламента входят в составы штабов по оказанию поддержки участников СВО и их семей в муниципалитетах области.

Ярким показателем происходящих изменений стало то, что калужские молодые парламентарии последнего созыва избрали своим председателем участника СВО.

Геннадий Новосельцев высказал благодарность ребятам за сбор гуманитарных грузов, изготовление походных свечей, плетение маскировочных сетей и подчеркнул:

- Калужских молодых парламентариев возглавляет участник СВО Максим Кириллов. Именно так формируется новая управленческая элита России.