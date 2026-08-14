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Общество

На базе Центра реабилитации для участников СВО калужской областной больницы реализуется проект «Vремя  Zавтра»

Дмитрий Ивьев
14.08, 08:40
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В течение двух недель во время прохождения реабилитации 15 ветеранов СВО будут учиться основам работы с искусственным интеллектом, использованию БПЛА в мирной жизни, азам цифровой фото и видео съемки и многому другому. Цель проекта – социализация и адаптация ветеранов СВО, получивших серьезные ранения.

Один из участников проекта – Алексей Дроздов (позывной «Джайзер»). За плечами ветерана СОБР «Спутник», подполковника в отставке 30 лет служения Родине. Участник контртеррористических операций на Северном Кавказе и боевых действий в зоне СВО с 2022 по 2024 годы, награжден медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших» на СВО.

Как отметил председатель Думы города Калуги Юрий Моисеев, проект решает сразу несколько важных задач: лечение и реабилитацию, обучение новым, современным профессиональным навыкам, оказание психологической поддержки, создание перспектив в гражданской жизни. Очень важно максимально быстро адаптировать бойцов к мирной жизни, помочь им включиться в общественную и профессиональную деятельность.

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