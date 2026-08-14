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Новость дня Общество

Владислав Шапша на радио «КП – Калуга»: «Не вижу ничего плохого в том, что губернатор читает свои соцсети»

Владимир Андреев
14.08, 08:45
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Как мы уже писали, в пятницу, 7 августа, в радиостудии медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» прошел прямой эфир с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

Он ответил на ряд наших вопросов по самым актуальным темам из жизни региона. В частности, разговор зашел и о так называемом ручном управлении.

Многие наши читатели отмечают, что для того, чтобы проблема сдвинулась с мертвой точки, нужно написать о ней на странице губернатора в соцсети.

- Я ничего не вижу плохого в том, что губернатор читает свои соцсети, знает, что происходит в регионе, которым он руководит, - ответил на вопрос о ручном управлении губернатор.

- Больше скажу, ничего плохого нет в том, что чиновники знают, что губернатор читает свои соцсети, - добавил глава региона. - Смотрят в них внимательно и выполняют те наказы и обращения, с которыми обращаются граждане.

Так или иначе, эта вся машина шевелится. Поэтому это не ручное управление, это действующий механизм. Я руками там ничем не управляю, я просто читаю, да, и проверяю потом. Нормальная история, - резюмировал Владислав Шапша.

Видеозапись прямого эфира можно посмотреть в нашей группе ВК.

Слушайте эфиры на радио «Комсомольская правда - Калуга» (93,1 FM):

14 августа в 13.03, 14.03, 15.03 и 17.03

15 августа в 13.03, 14.03, 15.03 и 17.03

16 августа в 13.03, 14.03, 15.03 и 17.03

Подкаст программы «Первые лица» слушайте на сайте «Комсомольская правда».

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