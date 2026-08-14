Партия «Справедливая Россия»: люди труда заслужили достойную жизнь!

В Калуге состоялся региональный этап Всероссийской партийной пресс-конференции «Зарплаты и пенсии в России». Основной темой стали социальные гарантии для людей, отдающих стране свои силы, таланты и лучшие годы жизни.

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного парламента Надежда Ефремова пригласила на разговор не только журналистов, но и обычных калужан, работников предприятий, пенсионеров, членов семей участников СВО.

Поэтому встреча прошла в режиме диалога – острые вопросы поднимали не только организаторы, но и все участники конференции.

Основное противоречие, вынесенное на обсуждение, – разрыв между официальной статистикой и реальными цифрами заработной платы.

Установленный прожиточный минимум в 18 181 рубль абсолютно не соответствует ежедневным потребностям обычного калужанина с его расходами по коммуналке, продуктам, содержанию детей и прочими базовыми тратами.

Это же касается и так называемой средней зарплаты, которая, по данным Росстата превышает в регионе 90 тысяч рублей. Статистика учитывает не только обычных работников, но и весьма состоятельных топ-менеджеров, руководителей и владельцев бизнеса, поэтому подобная «средняя температура по больнице» не соответствует действительности.

- Математически средняя зарплата рассчитана правильно, - говорит Надежда Ефремова. - Манипуляция начинается тогда, когда её преподносят как заработок обычного гражданина.

Аналогичная ситуация и с пенсиями. У каждого пятого пенсионера ежемесячный доход едва превышает 13 тысяч рублей – возможно ли сегодня прожить на 400 рублей в день, учитывая, что реальная инфляция также сильно отличается от официальных шести процентов?

И хотя по статистическим данным средняя пенсия в Калужской области достигает 35 тысяч, в реальности среди участников конференции нашелся только один человек, у которого она дотягивает до 32-х. У большинства же она не превышает двадцати тысяч, даже у бывших военных.

- За этот год «Справедливая Россия» внесла уже 118 законодательных инициатив, которые касаются защиты прав человека труда, - говорит Надежда Ефремова. – Эти люди заслужили достойную жизнь, отдав стране свои лучшие годы. Позиция лидера нашей партии Сергея Миронова такова – пенсия добросовестно отработавшего человека должна быть не менее 60 тысяч рублей!

Что же касается минимальной зарплаты, то она, по мнению руководства партии, должна быть установлена на уровне ста тысяч рублей. Помимо этого, необходимо законодательно закрепить для граждан тринадцатую зарплату и тринадцатую пенсию. Эти законодательные инициативы уже оформлены в конкретные документы, которые внесены в Госдуму партией «Справедливая Россия».

Также «Справедливая Россия» выступает за ежеквартальную индексацию пенсий. Пенсия должна составлять не меньше 40% от прежнего заработка человека, - говорит Надежда Ефремова, такие обязательства брали на себя чиновники еще в 2018 году, в ходе пенсионной реформы. Однако тогда соотношение было на уровне 32%, сейчас – 23,6%. Гарантии нужно выполнять. Такой законопроект наша партия уже несколько раз внесла в Госдуму, но, к сожалению, думское большинство его не поддержало.

Нужно отменять непрозрачную и непонятную людям систему пенсионных баллов, как того требует «Справедливая Россия». Пенсия должна зависеть от трех параметров – стаж, зарплата и условия труда. И платить пенсии государство должно напрямую, без посредника в лице Соцфонда, - отметил общественный деятель Виталий Майков.

- Наша партия не голосовала за поднятие пенсионного возраста, - констатирует Надежда Ефремова. – Считаем этот закон варварским и будем продолжать бороться за его отмену.

Задача конференции заключалась не столько в констатации проблемных тем, но и в выявлении новых. Каждый участник получил возможность задать депутату свой наболевший вопрос и таким образом вынести его на обсуждение центрального аппарата «Справедливой России».

- Сергей Миронов лично просматривает сообщения, вы все можете обратиться к нему через электронную почту и получить ответ, - сообщила Надежда Ефремова.

Вопросы у собравшихся, конечно же, были. Они касались и медицинского обслуживания, и прав участников СВО, и несуразных ситуаций с оплатой коммунальных услуг, и много другого. Самые острые и актуальные темы станут предметом обсуждения для Центрального совета партии «Справедливая Россия» и депутатов в ближайшее время.