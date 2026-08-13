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Общество

Калужан приглашают поучаствовать в донорской акции

Дмитрий Ивьев
13.08, 10:02
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Калужан приглашают поучаствовать в донорской акции

19 августа в Калуге пройдёт донорская акция «Код донора. Единство народов России». Её цель — пополнить региональный банк крови и расширить Федеральный регистр доноров костного мозга.

Организаторы задумали сделать акцию не только общественно полезной, но и культурно насыщенной. Участников приглашают прийти в национальных костюмах народов, которые живут в Калужской области. Так организаторы хотят подчеркнуть: сила страны — в богатстве традиций, а настоящее единство проявляется в готовности помогать друг другу.

Чтобы принять участие, нужно взять с собой паспорт гражданина РФ, СНИЛС (он необходим для внесения данных в федеральные регистры), а студентам очной формы обучения — ещё и студенческий билет.

Перед сдачей крови важно правильно подготовиться: за 48 часов отказаться от алкоголя, за сутки не есть жирное, жареное, копчёное, а также молочные продукты, яйца, орехи и шоколад, утром перед процедурой съесть лёгкий завтрак.

Всех участников после донации ждёт чаепитие с народными сладостями и горячим травяным чаем. Регулярные доноры получат памятные сувениры. Кроме того, каждый участник акции сможет оформить справку — она даёт право на два оплачиваемых дня отдыха по статье 186 ТК РФ, а также получит компенсацию на питание.

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