В Малоярославце стартовал капремонт культурно-досугового центра

В Малоярославце стартовал капитальный ремонт культурно‑досугового центра «Огонёк». Об этом сообщил глава администрации округа Вячеслав Парфёнов.

Вместе с заведующей отделом культуры и туризма Юлией Разуваевой глава округа побывал на объекте и оценил ход работ. Сейчас подрядчики занимаются заменой электропроводки. Впереди — монтаж новых потолочных покрытий, косметический ремонт помещений, а также замена дверей и части оконных блоков.

Ремонт проводится в рамках программы инициативного бюджетирования.