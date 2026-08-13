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Общество

В Малоярославце стартовал капремонт культурно-досугового центра

Дмитрий Ивьев
13.08, 09:51
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В Малоярославце стартовал капитальный ремонт культурно‑досугового центра «Огонёк». Об этом сообщил глава администрации округа Вячеслав Парфёнов.

Вместе с заведующей отделом культуры и туризма Юлией Разуваевой глава округа побывал на объекте и оценил ход работ. Сейчас подрядчики занимаются заменой электропроводки. Впереди — монтаж новых потолочных покрытий, косметический ремонт помещений, а также замена дверей и части оконных блоков.

Ремонт проводится в рамках программы инициативного бюджетирования.

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