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МТС запустила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами

13.08, 16:47
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Калужане могут проверить свои знания в первой в России реалити-игре об инклюзивной культуре «ИгрAI и действуй вне стереотипов». Пользователи в интерактивном формате от лица одного из трех героев исследуют жизненный и карьерный путь представителей разных инклюзивных групп. Игра доступна по ссылке.

По задумке разработчиков МТС, пользователь в игровом формате приобретет навыки инклюзивного мышления и лидерства, учится выстраивать корректную коммуникацию и переосмысляет шаблоны.

Игроки вместе с героями Викой, Егором и Майей с инклюзивными особенностями путешествуют сквозь время, чтобы увидеть, как стереотипы влияют на жизнь, решения и технологии. У каждого персонажа своя история, состоящая из восьми заданий. Авторы игры намеренно выстроили сюжет так, чтобы сначала игрок узнавал героев как личностей – с характером, историей, целями. Талант, компетенции и личные качества становятся главными особенностями, определяющими человека.

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