Участниками проекта «Vремя Zавтра» в Калужской области стали 15 ветеранов СВО

Калужская область стала третьим регионом страны, который подключился к проекту «Vремя Zавтра» — он направлен на поддержку участников СВО. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Сейчас к занятиям приступили 15 бойцов. Они совмещают обучение с медицинской реабилитацией: восстанавливают здоровье в Реабилитационном центре Калужской областной клинической больницы, а параллельно осваивают востребованные профессии в сфере цифровых технологий.

Опыт регионов, которые стартовали в проекте раньше, показывает: такие знания помогают ветеранам устроиться на работу, открыть своё дело и в целом легче адаптироваться к мирной жизни.