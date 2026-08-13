Участниками проекта «Vремя Zавтра» в Калужской области стали 15 ветеранов СВО
Калужская область стала третьим регионом страны, который подключился к проекту «Vремя Zавтра» — он направлен на поддержку участников СВО. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Сейчас к занятиям приступили 15 бойцов. Они совмещают обучение с медицинской реабилитацией: восстанавливают здоровье в Реабилитационном центре Калужской областной клинической больницы, а параллельно осваивают востребованные профессии в сфере цифровых технологий.
Опыт регионов, которые стартовали в проекте раньше, показывает: такие знания помогают ветеранам устроиться на работу, открыть своё дело и в целом легче адаптироваться к мирной жизни.
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