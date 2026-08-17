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Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш: если важно качество уборки и возможности для развития

17.08, 11:41
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Август дает сельхозпредприятиям возможность наверстать упущенное и навести порядок в текущих делах. Конечно, плановые работы в полях не прекращаются, впереди - уборка урожая. Год от года все больше фермерских хозяйств и агрокомплексов закрывают сезон с кормоуборочными комбайнами Ростсельмаш. 

Созданный впечатлять 

Кормоуборочный комбайн RSM F 2750 уже покорил аграриев нашей страны! На сегодняшний день он не имеет аналогов по производительности среди отечественной техники. 

- Мы одними из первых приобрели новый комбайн от Ростсельмаш, - рассказывает генеральный директор ЗАО имени Кирова Николай БЕСКИШКО. - Что с первого взгляда впечатляет: под капотом RSM F 2750 установлен 6-цилиндровый рядный двигатель с турбонадувом. При рабочем объеме 16,6 литра мотор развивает мощность 770 л/с, что дает комбайну просто феноменальную производительность - до 280 тонн кукурузы в час. За сезон ожидаем наработку до 30 000 тонн зеленой массы, такого запаса более чем достаточно нашему стаду в 2 000 голов. 

Для нас важно, чтобы комбайн не только быстро собирал, но и качественно измельчал урожай. Здесь новый четырехрядный измельчитель, в нем барабан диаметром 630 мм, на котором закреплены 40 ножей, что позволяет бесступенчато регулировать длину резки в широком диапазоне! Немаловажна и работа доизмельчителя. 

Производитель установил два пилообразных вальца увеличенного диаметра. Они вращаются с разницей в скорости до 40% и выдают нам  результат дробления зерен кукурузы на уровне 99%, что критически важно для правильного усвоения корма животными. 

Комбайн RSM F 2750 - интеллектуальная машина. Уже в базовой комплектации он оснащен датчиком, который автоматически  контролирует и подстраивает длину резки, есть система автозаполнения кузова, с которой мы загружаем рядом идущий транспорт на ходу. Есть камне-металлодетектор и система внесения консервантов. Топливный бак на 1500 литров позволяет работать в поле без дозаправки весь день. Мы уверены, что с кормоуборочным комбайном Ростсельмаш получим больше качественного корма и высокую чистую прибыль. 

В нём удобно всё 

- Мы работаем с 2003 года, - рассказывает руководитель КФХ Мазитовой Э.Р. Фирдинат МАЗИТОВ. - Начинали со 100 гектаров, заготавливали корма. Сегодня у нас 1 800 гектаров посевных, из них кормовые, многолетние травы. В штате 35 человек. Сейчас занимаемся кукурузой, подсолнухом, именно под них и купили кормоуборочный комбайн RSM F 1500. Он уверенно работает с урожайностью 3000 тонн. Комбайн нам нравится, в нём удобно всё, в том числе регулировать длину резки из кабины. Объем ёмкости для консервантов - 400 литров, этого нам хватает на всю смену. 

Важно, что комбайн агрегатируется с широким набором адаптеров: корнажными и кукурузными жатками, подборщиками и травяными жатками прямого среза. С ним мы можем заготовить разные виды кормов — от силоса до сенажа. 

Ростсельмаш RSM F 1500 оснащён платформой дистанционного мониторинга РСМ Агротроник, она позволяет мне, как руководителю хозяйства, отслеживать местоположение техники и её рабочие показатели. То есть под рукой у меня полная картина сезонных работ. 

При уборке кукурузы все наше внимание направлено на зерно, и отечественный комбайн относится к нему бережно, а отсюда - высокое качество, следовательно, выгода для предприятия. Мы рады, что выбрали этот комбайн! С ним уверены в успешном закрытии сезона. RSM F 1500 — это удачный выбор для средних и крупных хозяйств, которые, как и мы, нацелены на высокую производительность и качество кормов.

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