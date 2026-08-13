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Общество

В Калуге появился хозяин у моста через Терепец

Дмитрий Ивьев
13.08, 15:43
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Он среди прочих объектов стал муниципальным имуществом.

- В собственность города поступили социально значимые объекты – памятники и мемориалы, спортивные и детские площадки, мост через Терепец, самолёт-памятник МиГ-21Ф и многие другие, - рассказал 13 августа глава Калуги Дмитрий Денисов.

Также городскими стали квартиры, у которых больше нет хозяина.

- До конца года планируем поставить на учёт ещё 180 объектов, а 275 принять в собственность города, - рассказал чиновник.

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