В Калуге появился хозяин у моста через Терепец

Он среди прочих объектов стал муниципальным имуществом.

- В собственность города поступили социально значимые объекты – памятники и мемориалы, спортивные и детские площадки, мост через Терепец, самолёт-памятник МиГ-21Ф и многие другие, - рассказал 13 августа глава Калуги Дмитрий Денисов.

Также городскими стали квартиры, у которых больше нет хозяина.

- До конца года планируем поставить на учёт ещё 180 объектов, а 275 принять в собственность города, - рассказал чиновник.