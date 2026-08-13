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Общество

Юрий Моисеев поздравил личный состав войсковой части

Дмитрий Ивьев
13.08, 14:03
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Войсковая часть 15506 отмечает 85-ю годовщину со дня образования 600 авиационной базы материально-технического обеспечения командования военно-транспортной авиации. Материально‑техническое обеспечение — фундамент боеспособности армии. Именно благодаря работе таких частей подразделения получают всё необходимое для службы и выполнения ответственных миссий.

Личный состав части со знаменательным юбилеем поздравили председатель Думы города Калуги Юрий Моисеев и зампредседателя Думы Андрей Иванов.

«Особая признательность ветеранам. Ваш опыт, традиции и наставничество — надёжная опора для нынешнего поколения специалистов. Тем, кто служит сейчас, желаю не снижать планку, совершенствовать профессиональное мастерство и с честью нести службу. Крепкого здоровья, благополучия, слаженной работы и новых достижений на благо Родины!», - отметил Юрий Моисеев.

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