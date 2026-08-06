Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские коммунальщики купили 670 новых мусорных контейнеров
Общество

Калужские коммунальщики купили 670 новых мусорных контейнеров

Владимир Андреев
06.08, 11:12
0 114
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Кроме контейнеров для твёрдых коммунальных отходов, в этом году приобретено 40 бункеров-накопителей объёмом 8 кубометров.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщил министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин.

Новая техника уже распределена по 24 муниципалитетам. В числе приобретённого — 300 контейнеров объёмом 0,75 м³, 330 — по 1,1 м³ и 40 крупногабаритных бункеров. По состоянию на начало августа на площадках региона установлено 482 новых ёмкости для сбора отходов.

Параллельно с обновлением контейнерного парка муниципалитеты приводят в порядок сами площадки. Например, в Обнинске на улице Лейпунского между домами № 1 и № 3 старая конструкция демонтирована, на её месте обустроена современная контейнерная площадка, а прилегающую территорию благоустроила управляющая компания.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlY2VlI0YUFUdGtIeUNxVE9qVmwyK0E9PSIsInZhbHVlIjoiMTFlY3dkRVErYzNZZ0xMRks4b2p0YWVNc3NCdDZwSDZuYk9DbDJtdE9kemVFTlRkYnlidmJUWTRlbXRoMWhJZmI5Z05uWkpCNVZxWmRaYjJ5NVhadlkxTVJGaTcwcWl3dnF2U0pYeFU3dUlqeWcxL2k4Q3UyTGxMd09xR1hoWkNlMmdvTlAxVHNLOWVoQ2psekUvUHRoY2ttZEpCbEtkanhhT1hYSHBMTUt5S2w4b3ZrSXJxNnBrZUZCVmh4bzJnT1Y5TXpjcW93eExiSEQ4Uk1yaElVZUlueFFKVDc4M1B0bVpsOFVXYTZHVHB3Yzh6ZmtDWmErMUppNHlOWUU4L0pjV0RNZ0RrdUhlU2JUaVVmVWFoL3RsTldTNHhhb2lEMXBTaVlXRXBySjJzNDdsM0hnc1V0blZxSXZ2RzAwdUJGb0sxWVBoU29uYlJ2b2NrL3RFaXk3Z1E1OGM2M3hIaGsvZXhvY1hvbFd4a0s2ZDUwaWw4aEdVOWZPMzR4MVordkFHb00vUmNwOUNueXFrTUVyWEZORWw0MWlyWHJpQldVU3NXRHJGTWtSVS8yUEhLY2VLNnViNGhzNGJRMkw4dCIsIm1hYyI6IjRhNmYwMTdhMzZmNmZkNzNlNGI1MTM0YWM2NTcyMmMyN2Q2MGEyZGM0Njc4ODc4OWU1YzVlNDI3YzYzMjM0YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitIalo2TXRyaGFVUmY4RktuZ2NCK2c9PSIsInZhbHVlIjoiKzNDN000ZEZjcm9mTjU4L3RLTEpqbFpPQ3c0WFdKbkV1UFdiaDF4cko2Nm8yMlNjWDllMXlWcTBCbll1eWVIUjBBQnQ0akk1dGdWUDdFckVSTjJoc0JpaVpLM3ZjUEZ2TTdQTmQva0JCU25xWENvUWN4ZGNlNDRjQzNSRGZPRU5MakxLNHVRTXVKcmZZRkpKZ0s4ajVyd25ybVV6ZkZTb0c5c29ZWkprVVk4STdzQkxJUkhVQndCNmk1SUZzOFRqNU1GY0pUcll6N3FYT2JqeTA5WDl3TmNtSkk1RWZ2czdxdFd5UG41cWE5QitKTzhWQmZvWmFEVUlKaTdsekhocS9XaDRKdXNNSkpVL0h4TmNnS3BWRnBXSGhXNHY4OTU0azE3YWhERHNXV2EzVXNMWUdMRmRuZVpZNFMzSzUrUFZsTnhTMS9CYkUwc2FJK1ovZGJkQlhucTlNL0RQV2tJTFM1VTJpdmVaM2ZaK0dlNUx3Z2t0TUZWMnpaYm9ZUDN1ZzR2dWNJRGpnWktUclArajlna1dGYnFnRG9mRlRESTBMY3k5N0NKVHVZTGE0MVUwaFRET1kwdlgzWXZIMkh5cm9rYTN0TGw2blc2RmNGd0ZqNE04a1ZMbWYxaHJ1d0hYa3d4aWl4OTE0NjZrcUxBb0hqRzYrdUd0SDFiZUtSVEllcXhKbjUvZUluMGlsVFdHc0xtZ2lDaUtzNTdkdGQxN2c5TlVhQnNXRGlXUjF5MnlSb3YvM3piYkVuQVpHbzk1QUtldHdqVWVDTnducFVadXhiZTJqL01TaEFBazlrczVTYkN0UkxrdXg4Um1yT0lXYytkbXh0RzhsL0dBUkc3ViIsIm1hYyI6Ijc1NmMxMDYxNDE0ODQwY2Q1N2NmMThlMTEzY2YzNWYwZjBjYjEzYTU0MDFlZTdmZWRjMTk1ZTY1MWI3MjI3ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+