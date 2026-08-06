Калужские коммунальщики купили 670 новых мусорных контейнеров

Кроме контейнеров для твёрдых коммунальных отходов, в этом году приобретено 40 бункеров-накопителей объёмом 8 кубометров.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщил министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин.

Новая техника уже распределена по 24 муниципалитетам. В числе приобретённого — 300 контейнеров объёмом 0,75 м³, 330 — по 1,1 м³ и 40 крупногабаритных бункеров. По состоянию на начало августа на площадках региона установлено 482 новых ёмкости для сбора отходов.

Параллельно с обновлением контейнерного парка муниципалитеты приводят в порядок сами площадки. Например, в Обнинске на улице Лейпунского между домами № 1 и № 3 старая конструкция демонтирована, на её месте обустроена современная контейнерная площадка, а прилегающую территорию благоустроила управляющая компания.