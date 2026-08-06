Владислав Шапша обозначил приоритеты по развитию набережной Яченского водохранилища

Губернатор Калужской области в среду, 5 августа, совместно с главой городской администрации Дмитрием Денисовым проинспектировал состояние набережной у Яченского водохранилища.

Глава региона поставил перед профильными службами ряд конкретных задач.

Это место, по словам Владислава Шапши, пользуется неизменной популярностью у жителей областного центра — здесь занимаются бегом, катаются на велосипедах и просто гуляют.

Среди новых поручений — озеленение нижней части променада и завершение работ на понтонной переправе через Яченку в двухнедельный срок. На данный момент специалисты уже обновили все секции понтона, обработали их защитным составом и смонтировали новые ограждения.

Также в планах — благоустройство пешеходных троп в лесном массиве вдоль водохранилища, которые калужане особенно любят за уединённость и живописные виды.

Кроме того, Владислав Шапша сообщил, что в числе ключевых ориентиров — создание единого, «бесшовного» пешеходного маршрута, который свяжет набережные Яченского водохранилища и Оки, превратив их в непрерывную рекреационную зону.