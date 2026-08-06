В Калужской области открыли пункты проката вещей для новорождённых

В Калужской области молодые семьи могут взять напрокат детские вещи и предметы первой необходимости.

Пункт проката «Паруса надежды» в Кирове.

Услуга бесплатная. Воспользоваться ею могут многодетные семьи, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Возраст ребёнка – от рождения до двух лет.

В Калужской области различными формами поддержки уже пользуются 63 тысячи семей, а это почти каждая вторая семья в регионе.

Работа в этом направлении не останавливается: власти продолжают искать новые способы помощи, и открытие пунктов проката для малышей — как раз один из таких шагов.

Сейчас в регионе работают 11 пунктов проката: