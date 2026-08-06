В Калужской области открыли пункты проката вещей для новорождённых
В Калужской области молодые семьи могут взять напрокат детские вещи и предметы первой необходимости.
Услуга бесплатная. Воспользоваться ею могут многодетные семьи, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Возраст ребёнка – от рождения до двух лет.
В Калужской области различными формами поддержки уже пользуются 63 тысячи семей, а это почти каждая вторая семья в регионе.
Работа в этом направлении не останавливается: власти продолжают искать новые способы помощи, и открытие пунктов проката для малышей — как раз один из таких шагов.
Сейчас в регионе работают 11 пунктов проката:
- Калуга, ул. Тульская, д. 103, центр «Надежда»
- Калуга, ул. Карла Либкнехта, д.9, социальный приют «Мечта»
- Обнинск, пр. Ленина, д. 170, центр «Милосердие»
- Бабынинский округ, п. Воротынск, ул. Придорожная, д. 2/2 центр «Доверие»
- Боровск, ул. Советская, д.6, центр «Гармония»
- Дзержинский округ, п. Товарково, ул. Строителей, д. 4а, центр «Радуга»
- Киров, ул. Пушкина, д.12в, центр «Паруса надежды»
- Куйбышевский район, д. Ветьмица, д. 90, центр «Берегиня»
- Людиново, ул. Козлова, д. 14 центр «Чайка»
- Козельский округ, г. Сосенский, ул. Мира, д. 6, центр «Ровесник»
- Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября, д. 4, центр «Лучики надежды»
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