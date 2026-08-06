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В Калужской области открыли пункты проката вещей для новорождённых

В Калужской области молодые семьи могут взять напрокат детские вещи и предметы первой необходимости.
Сергей ПЕТРОВ
06.08, 09:32
1 519
Пункт проката «Паруса надежды» в Кирове.
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Услуга бесплатная. Воспользоваться ею могут многодетные семьи, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Возраст ребёнка – от рождения до двух лет.

В Калужской области различными формами поддержки уже пользуются 63 тысячи семей, а это почти каждая вторая семья в регионе.

Работа в этом направлении не останавливается: власти продолжают искать новые способы помощи, и открытие пунктов проката для малышей — как раз один из таких шагов.

Сейчас в регионе работают 11 пунктов проката:

  • Калуга, ул. Тульская, д. 103, центр «Надежда»
  • Калуга, ул. Карла Либкнехта, д.9, социальный приют «Мечта»
  • Обнинск, пр. Ленина, д. 170, центр «Милосердие»
  • Бабынинский округ, п. Воротынск, ул. Придорожная, д. 2/2 центр «Доверие»
  • Боровск, ул. Советская, д.6, центр «Гармония»
  • Дзержинский округ, п. Товарково, ул. Строителей, д. 4а, центр «Радуга»
  • Киров, ул. Пушкина, д.12в, центр «Паруса надежды»
  • Куйбышевский район, д. Ветьмица, д. 90, центр «Берегиня»
  • Людиново, ул. Козлова, д. 14 центр «Чайка»
  • Козельский округ, г. Сосенский, ул. Мира, д. 6, центр «Ровесник»
  • Сухиничи, ул. 70 лет В. Октября, д. 4, центр «Лучики надежды»

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