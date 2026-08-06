Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Енотовидная собака с малышом попала на видео в «Калужских засеках»
Новость дня Общество

Енотовидная собака с малышом попала на видео в «Калужских засеках»

В «Калужских засеках» фотоловушка запечатлела енотовидную собаку с детёнышем.
Сергей ПЕТРОВ
06.08, 08:44
0 738
Фото: заповедник «Калужские засеки».
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Они гуляют вдоль берега лесной реки. Малыш держится рядом с матерью, которая внимательно следит за обстановкой.

- Правильно и точно установленные фотоловушки иногда выдают лучше в мире документальное кино о дикой природе, – комментируют видео сотрудники заповедника.

Енотовидные собаки в Калужской области обитают во многих лесах. Они активны в сумерках и ночью, а днём прячутся в норах. Видео с детёнышем – редкий кадр.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
заповедник
Лента настроения
8 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxoeUhSK0c3L01mVmlQWkFNQ2lYUWc9PSIsInZhbHVlIjoic2dVenBjcGNnZUhPY0pITjdkRlUvcGNveXdBekR2d3JEd2xpUGZ5Zjk1bnM0M3N1SmptWkxHRkcvTWdLWFN4bkMxRmh2Z01adHlmalNIQXlKSkFGSXI3cCtnckxwTXZSeTVKTVU3K1p1bytVeEMrejE2WjJuVkYxRWlsZHZHOU1WYTZJeXBOMFlPWTVQM2M3ci8rYzJuV2I4Z1Iyakpsak9ZTTVPK2ZqSWFOcmJIdU5PNHI5WjBxUzljNTBjdVBiUXVlZDZMTkd5R0tsZEZyUFdSSXBIajZYMjExSGNlcFRKNjNpQTFrR2FmcGs0aGNkNG14bGNkUjZ4bXdXK0VaU3p4d1gxaWRLZ214cUZ6N2krME03dktLN3ZIVEpsVFAzOGdJZmMxUEhRVVY3alFmdzJnNDZoU2xqQ0VpWVhaK2VCS0Z1ZWZIREIyZ2VYMVNORDdYeHUwWDJIQjBOVy9UckxEdFVKRVpsZy9JVjQ0SDh6SnREdXQvL0tLTDlsTjNJSnNxeDE0U3ZIM0dzb0JwSjBhYVdkRDU0c1lNSTFJRE5wWndJY3E3U2gvc2FiTzM5VEx2T0x6ZEdyMjI4MWE3TCIsIm1hYyI6IjM1NDkxMjUyZmJlYTc1NjNmMjk1YWU3OTU3YWM1ZGM1MDRkNGRlYjc5OTY2ZTVlN2ZlOTUxM2QwNWQ1M2UyMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjN3N3ZUWW05SVE4b1U4ZDlZSjg4TVE9PSIsInZhbHVlIjoiaHMwRnJjSUs1aWVvWUphVHAzK0pnRWlON245M1pZVkh1K1FXWFh2amNZdE5JNmxvL0FuZnU2aU03NTdqcFNrZXZIYzhweWxCTkorWXMyZU9UZEJLSkY0UCt2Q01WN0RoYkphNndIdFBTaFlaODdqbzB1bndrME96ZlRDdEEvdHBHWGNhaEpaQjBtNzBHTWFpN2pKa25TSVIvZzZScnpueDVIWEhDcVl5VGpOWmhKTG5VRDAvbnA2SnVzM0NmNUp6Q0tsZVBkQmdwQnZMbTMwblQxSEhPYkEzU1lldHpwOVUyVXRsYjFhTE1TbzJLL1JZd0FheXNaMXdPcHp3RDh2U2RGdk9oSzlwcmdiY1JwUmtDRmE4bTZ0emd4Y0lnRjhvWHUwR3JPU1lQd2lTOXVpWE0rTVl2OGpLa1BuS0pPOFZ2L2pYcUVacmk4VC9NdWNKQXNPQ25xVy9SelVYb1p3TFpWc2U4cGRKVlp5LzB4QTgyb3NNR3NGRUR2L1pKWmV6S1BEZnVwbDN3cVI1bUtuQlZWa1FLdzlTVVRpWU0xNEduQXExQmFyYktwbmowRmdPQmdvWnlsMmxIaE4wUC8razlJUGpoRUxRc3dWWVdncmQ0TGlvQ2ZUUzBpQ0R0dWZlYkdOYlR1Ti9jek4xUGx6RExCZC9wR1pzcXMzMy93c0lUd1k3OVpVd3loUGUzVGEwa2J5QytKaDNobFZ4REswRWcva2l4QUR6djBXckl3MnJhMXVRNXRWb1BPK2VQSGlKVmJnTFFRRGVzVVBkYkphcWNKQW4yNmF2YUZUYnZGc1M1ZFo2NG1UVmh0My9lNlNGaHhaN1NsUzIvNDVzMHVWNyIsIm1hYyI6IjUwM2FkNTI0ZTM1NDU1ODY2YThmMzVmNmJkYzg5YWIyMDU5MTQ1MDM1OGYwNGZhM2I3NzBhNjcwZTU3NjQ3MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+