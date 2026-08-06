Енотовидная собака с малышом попала на видео в «Калужских засеках»

В «Калужских засеках» фотоловушка запечатлела енотовидную собаку с детёнышем.

Фото: заповедник «Калужские засеки».

Они гуляют вдоль берега лесной реки. Малыш держится рядом с матерью, которая внимательно следит за обстановкой.

- Правильно и точно установленные фотоловушки иногда выдают лучше в мире документальное кино о дикой природе, – комментируют видео сотрудники заповедника.

Енотовидные собаки в Калужской области обитают во многих лесах. Они активны в сумерках и ночью, а днём прячутся в норах. Видео с детёнышем – редкий кадр.