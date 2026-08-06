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Общество

Владислав Шапша поблагодарил калужских строителей за вклад в развитие региона

Владимир Андреев
06.08, 08:26
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Накануне профессионального праздника губернатор Калужской области встретился с представителями строительной отрасли и поздравил их с днём работников строительства.

Глава региона отметил, что область уверенно сохраняет высокие темпы возведения жилья и социальных объектов.

Только за прошлый год в эксплуатацию введено более 1 млн квадратных метров жилья. Активно строятся новые школы — в микрорайонах Тайфун и Мстихино в Калуге.

По программе переселения из аварийного фонда около 5 тысяч человек получат комфортное жильё. Кроме того, благодаря усилиям строителей уровень газификации в регионе превышает среднероссийские показатели, а программы благоустройства преображают города и сёла.

Особую благодарность Владислав Шапша адресовал ветеранам отрасли, среди которых — заслуженный строитель России, почётный гражданин Калужской области Николай Иванович Алмазов, чей трудовой путь стал примером для многих поколений.

- Спасибо за ответственный, добросовестный труд, преданность профессии. Пусть результат вашей работы всегда радует людей, — пожелал губернатор.

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