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Общество

Калужские строители выстроились в форме ракеты

Калужская область присоединилась к всероссийской акции «Россия в созидании: от Калининграда до Камчатки».
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 17:05
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Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
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Её посвятили 70-летию Дня строителя. Об этом 5 августа сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

В акции приняли участие сотрудники министерства и подведомственных учреждений. 80 человек выстроились на площадке в форме космической ракеты – главного символа Калуги. Девиз акции: «Калуга – строит, Россия – крепнет!».

Министр выложил видеоролик в соцсетях. Он станет частью общего проекта, который объединяет строителей со всей страны.

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