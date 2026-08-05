Калужские строители выстроились в форме ракеты
Калужская область присоединилась к всероссийской акции «Россия в созидании: от Калининграда до Камчатки».
Её посвятили 70-летию Дня строителя. Об этом 5 августа сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
В акции приняли участие сотрудники министерства и подведомственных учреждений. 80 человек выстроились на площадке в форме космической ракеты – главного символа Калуги. Девиз акции: «Калуга – строит, Россия – крепнет!».
Министр выложил видеоролик в соцсетях. Он станет частью общего проекта, который объединяет строителей со всей страны.
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