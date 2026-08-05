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Общество

В Дзержинском районе через суд заставили убрать нечистоты из леса

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации в СМИ.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 16:31
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Фото: Прокуратура Калужской области.
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В ней сообщалось о загрязнении лесного участка у СНТ «Мостовское» Дзержинского района. На месте обнаружили скопление неочищенных сточных вод на почве.

Прокуроры обратились в суд. Они потребовали провести очистку земель лесного фонда, установить источник загрязнения и принять меры, чтобы нечистоты больше не попадали на лесной участок.

Суд поддержал требования прокуратуры. После этого начались работы по устранению последствий.

В ходе исполнения решения источник загрязнения нашли, сброс сточных вод прекратили, а лесной участок очистили.

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