В Дзержинском районе через суд заставили убрать нечистоты из леса

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации в СМИ.

Фото: Прокуратура Калужской области.

В ней сообщалось о загрязнении лесного участка у СНТ «Мостовское» Дзержинского района. На месте обнаружили скопление неочищенных сточных вод на почве.

Прокуроры обратились в суд. Они потребовали провести очистку земель лесного фонда, установить источник загрязнения и принять меры, чтобы нечистоты больше не попадали на лесной участок.

Суд поддержал требования прокуратуры. После этого начались работы по устранению последствий.

В ходе исполнения решения источник загрязнения нашли, сброс сточных вод прекратили, а лесной участок очистили.