Медики из Калуги приняли 1590 пациентов в Первомайске за июль
Калужские медики вернулись из командировки в подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики.
Об этом 5 августа сообщили в региональном Минздраве. В составе бригады работали три специалиста: анестезиолог-реаниматолог, невролог и кардиолог.
За июль калужские врачи приняли 1590 пациентов. Большинство из них – 1465 человек – получили плановую помощь. Ещё 125 пациентам потребовалась экстренная или неотложная помощь.
Кроме работы в самом городе, медики выезжали в отдалённые населённые пункты. В июле кардиолог и невролог посетили посёлки Калиново и Золотое-5, а также микрорайон Солнечный. Там специалисты провели 116 консультаций.
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