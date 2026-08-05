Изменился город — изменились люди

В преддверии Дня строителя мы поговорили с ведущим консультантом ЖК «Эталон» Яной Тремполец о том, как изменился рынок новостроек, чего сегодня хотят покупатели и почему Калуга стала городом, где приятно не только жить, но и строить.

— Вы работаете в сфере недвижимости не первый год. Как изменились покупатели за это время?

— Кардинально. Раньше люди часто стеснялись говорить о своих реальных желаниях. Боялись показаться слишком требовательными, задать «неудобный» вопрос. Сейчас все иначе. Они стали более смелыми, открытыми и уверенными, четко знают, чего хотят, и не боятся об этом заявлять.

Сегодня покупатель приходит и сразу спрашивает: «А какая здесь шумоизоляция? Какой утеплитель? Будет ли теплый пол? А что за двор? Машины будут ездить?».

Я не говорю, что все вдруг стали миллионерами. Люди по-­прежнему считают деньги. Просто сейчас они хотят понимать, за что именно платят. Покупатель приходит подготовленным, он уже многое прочитал, посмотрел, часто у него с собой список вопросов. И это здорово. Строить диалог с таким человеком проще и интереснее. Это диалог равных, а не уговоры продавца.

— С чем связаны такие изменения?

— Думаю, это заслуга всех нас: застройщиков, архитекторов, всей строительной отрасли. Мы делаем город лучше, и люди это видят. Когда вокруг появляются красивые дома, благоустроенные дворы, современные общественные пространства, ​у людей меняется запрос. Они начинают хотеть большего и не желают жить как попало.

Калуга меняется очень быстро. Сейчас я вижу, как преображается Пуховский пруд, там приятно гулять, появились дорожки, свет. Или реконструкция бульвара Чичерина: его выбрали сами жители, они голосовали. И это ведь не просто слова: человек проголосовал за проект, а потом видит, что все это, действительно, реализуется, у него совершенно меняется отношение к городу. Он уже не просто житель, он соучастник.

Яна Тремполец Я счастлива, что наши покупатели становятся смелее и учатся видеть ценность проекта, это делает работу по-настоящему осмысленной

— Как на этом фоне меняются стандарты строительства?

— С нашей стороны скажу, что как застройщик «Традиция», чувствуем это особенно остро. У нас за плечами ЖК «Палладио» на улице Высокой. Это был первый в Калуге проект, созданный при участии иностранных архитекторов. Итальянское бюро разработало для нас концепцию, вдохновленную эпохой Возрождения, и мы вместе воплотили ее в жизнь. «Палладио» задал высокую планку: закрытая территория, подземный паркинг, продуманные планировки, 3-метровые потолки и шикарные виды на Яченку и бор.

И сейчас, когда на Пухова, 20, растет новый проект — ​жилой комплекс «Эталон», это уже не просто повторение удачных решений. Это новый уровень комфорта для города. Квартиры можно купить сразу готовыми к жизни. С премиальной дизайнерской отделкой, с полностью оборудованной кухней от ведущего производителя, с ванными комнатами, где уже установлена сантехника, с системой кондиционирования. Заехал и живешь. Никаких ремонтов, никакой стройки на годы вперед.

Продуманы системы, которые раньше казались опциями, а теперь становятся стандартом: автоматическое управление микроклиматом, принудительная вентиляция, зонированный теплый пол во всех квартирах с отделкой. В подземном паркинге есть зарядки для электромобилей. Входные группы и подъезды сделаны не только с учетом стиля и современных тенденций, но и с расчетом на долговечность.

Это все детали, но именно из них складывается современная нормальная жизнь. Мы слышим своих покупателей и стараемся дать им даже то, о чем они не просили, но что делает их жизнь проще и приятнее.

— Что бы вы хотели сказать калужанам в преддверии профессионального праздника?

— Спасибо. Спасибо городу и каждому жителю за вовлеченность в развитие Калуги. За то, что вы голосуете за благоустройство, за то, что выбираете лучшие проекты, за то, что не боитесь требовать качества. Именно ваша активная позиция заставляет нас, застройщиков, становиться лучше.

Калуга — ​удивительный город. Он не стоит на месте. И мы рады быть частью этого движения. Строить для вас — ​большая честь и ответственность.

С праздником, дорогие друзья, с Днем строителя!

эталон-­калуга.рф

8–800–550–98–20