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Общество

Поля Сухиничского района начали проверять с помощью науки

Владимир Андреев
05.08, 15:13
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Агрохимический мониторинг почв проводят сотрудники Калужского филиала «РосАгрохимслужбы», сообщили в среду, 5 августа, в администрации губернатора.

Специалисты ведут плановое исследование земель сельскохозяйственного назначения в Сухиничском районе. Работы проводятся в соответствии с постановлением правительства региона и включают агрохимический и эколого-токсикологический анализ образцов почвы.

Полученные данные позволят составить объективную картину состояния угодий, определить участки, нуждающиеся в повышенном внимании, и выработать индивидуальные рекомендации для каждого хозяйства.

В дальнейшем эта информация послужит основой для расчёта оптимальных доз удобрений, восстановления плодородия и поддержания экологического равновесия на полях региона.

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