Поля Сухиничского района начали проверять с помощью науки

Агрохимический мониторинг почв проводят сотрудники Калужского филиала «РосАгрохимслужбы», сообщили в среду, 5 августа, в администрации губернатора.

Специалисты ведут плановое исследование земель сельскохозяйственного назначения в Сухиничском районе. Работы проводятся в соответствии с постановлением правительства региона и включают агрохимический и эколого-токсикологический анализ образцов почвы.

Полученные данные позволят составить объективную картину состояния угодий, определить участки, нуждающиеся в повышенном внимании, и выработать индивидуальные рекомендации для каждого хозяйства.

В дальнейшем эта информация послужит основой для расчёта оптимальных доз удобрений, восстановления плодородия и поддержания экологического равновесия на полях региона.