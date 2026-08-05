В Тарусе увековечили память героя СВО Аркадия Безрукова

В Тарусе открыли мемориальную доску в честь ефрейтора Аркадия Безрукова, кавалера ордена Мужества.

Фото: Глава Тарусского муниципального округа Михаил Голубев.

Памятный знак установили на доме, где жил герой. Он погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции в 2024 году. Об этом сообщил глава округа Михаил Голубев.

Церемония собрала много людей: родственников, соседей, ветеранов, участников СВО, представителей организаций, где он работал, сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества». Собравшиеся почтили память героя минутой молчания.

Все присутствующие говорили о том, что Аркадий Безруков был настоящим героем. Он не прятался за чужими спинами, а честно выполнял свой долг. Таким он и останется в памяти земляков.

- Помнить подвиг русского солдата - святой долг ныне живущих и будущих поколений. Хранить неугасаемую память во имя бессмертия героев, которыми становятся простые обычные парни. Сильные духом, с мужским характером, настоящие патриоты, каким был и останется навсегда в наших сердцах ефрейтор Безруков Аркадий Авенирович, – сказал Михаил Голубев.