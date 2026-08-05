Калужанин получил 485 тысяч рублей за тяжкий вред здоровью после аварии
В Калуге судебные приставы завершили исполнительное производство по делу о взыскании компенсации морального вреда.
Виновник ДТП должен был выплатить пострадавшему 485 тысяч рублей.
Пострадавший получил тяжкие травмы в аварии. Суд признал виновного ответственным за причинённый вред и обязал выплатить компенсацию. Но мужчина проигнорировал решение.
Тогда приставы начали применять принудительные меры. На должника наложили исполнительский сбор в размере 34 тысяч рублей, а также ввели ряд ограничений и запретов.
В итоге все 485 тысяч рублей перечислили пострадавшему. Исполнительное производство окончено, права гражданина восстановлены.
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