Калужанин получил 485 тысяч рублей за тяжкий вред здоровью после аварии

В Калуге судебные приставы завершили исполнительное производство по делу о взыскании компенсации морального вреда.

Виновник ДТП должен был выплатить пострадавшему 485 тысяч рублей.

Пострадавший получил тяжкие травмы в аварии. Суд признал виновного ответственным за причинённый вред и обязал выплатить компенсацию. Но мужчина проигнорировал решение.

Тогда приставы начали применять принудительные меры. На должника наложили исполнительский сбор в размере 34 тысяч рублей, а также ввели ряд ограничений и запретов.

В итоге все 485 тысяч рублей перечислили пострадавшему. Исполнительное производство окончено, права гражданина восстановлены.