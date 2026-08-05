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Калужанам назвали самые надежные сервисы безопасности для детей

Аналитики iKS-Consulting сравнили предложения мобильных операторов для самых юных пользователей смартфонов.
05.08, 13:13
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Подростки сегодня активно пользуются смартфонами, мессенджерами, играми и онлайн-платежами, поэтому их выделяют в самостоятельную аудиторию мобильных сервисов. По оценке аналитиков, сейчас смартфонами пользуется 92% ребят в возрасте 14–17 лет. Конечно, чем младше дети, тем меньше у них гаджетов, но телефон в руках не редкость даже у малышей в возрасте 4–5 лет: в этой категории смартфоны есть примерно у трети.

При этом дети хуже, чем взрослые, распознают социальную инженерию и негативные сценарии. В исследовании отмечено, что в 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тысяч несовершеннолетних, поэтому вопрос как защитить детей становится еще одним пунктом родительских дел.

Аналитики iKS-Consulting сравнили предложения крупнейших игроков отечественного телеком-рынка, оценивая ключевые параметры, такие как защита звонков и сети, геолокация, клиентский опыт и фильтрация нежелательного контента. МТС Junior возглавил рейтинг, существенно опередив по общей сумме баллов другие решения за счет наиболее сбалансированного покрытия ключевых направлений детской мобильной безопасности. Высокая оценка связана с полнотой функционала, качественной поддержкой, стабильной работой, прозрачной стоимостью и отсутствием необходимости устанавливать отдельные приложения для базового сценария. Весомую роль сыграло наличие семейной группы, опции контроля за расходами ребенка. Решение также включает категорийную фильтрацию: блокирует 18+ контент, азартные игры, а также сайты продажи табака, алкоголя и оружия, сообщает в своих материалах iKS-Consulting. 

Второе место поделили тарифные планы б.kids (Билайн) и СберKids (СберМобайл). На третьей позиции – услуга «Родительский контроль» от Мегафона.

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