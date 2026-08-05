Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Износках главным акцентом обновленного сквера станет композиция «Звезда»
Общество

В Износках главным акцентом обновленного сквера станет композиция «Звезда»

Владимир Андреев
05.08, 11:23
0 353
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Глава администрации Износковского района Владимир Леонов проинспектировал ход работ по благоустройству общественного пространства в райцентре, сообщили в среду, 5 августа, в администрации губернатора.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и был выбран жителями в ходе Всероссийского онлайн-голосования.

В ближайшее время здесь появится новое ограждение, будет уложена современная тротуарная плитка и смонтировано качественное освещение. Главным акцентом обновлённого сквера станет архитектурная композиция «Звезда», которая придаст пространству выразительный и запоминающийся облик.

Владимир Леонов подчеркнул, что контроль за качеством работ осуществляется на всех уровнях — администрацией, депутатским корпусом и Общественным советом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldTenEvU3NMdjFaam1EejdWWHh6Y0E9PSIsInZhbHVlIjoiTTE4MklYQS9pdFRmaXFPamNJc0pJWkV5TnNtUmt6MHFEY0c4alRwek9wclVPUU1kNzE2SXcwYU0vUldVWnh3cFA3R0piSFBaVytiOFBybU81WmVrSHE5Z3ltcjBpdlVFTnp5Wng1Z2RLeUVzaFFGV3FYOHFlb1JZc3JyWC9ESFJkNzVBMEVYSENzczhMNHdIT3pJZ0RaUWs1dXc1ek5HdjNzeVBLUmIwTXhWLzZPZjQ4b1JGN2srQnIyVnJKc1J5Q29ldWlocHFoY3FKeURObXBIem9xeEFBL25MOXVBeUx0VkVIY2tqN3lESUN4TGdRK3RWUXVhRFd4SFptRGpSV3A1QjFBdTVXdy8xRkc5K2o3NmQyRGp5TURwUHNkRGp3TmpRSGRUVytWcGdyMmZiRHBMMEZLM042SHFGdVFJa3h1cGF3UUR4SXBMMWxCdU14UHJPdkNwTnhVQ2xENmNqRkhvUlF6ZHc5THB0eGlxbHhrTmRBbDJ0UyszT0tuOUNPekYrOWJPd1h0UFh5N0hiOFdIVm9nSEZtVEtBQUN1REczOC9CMXozM29TbmMrQm1zVzZPM0tqUWNNUnV3WjNTRSIsIm1hYyI6IjQwNzQzMWQwZjk4MDdiMjNlZjYwMWE0NWVlNDFlNDBkYTE1OTY2ZDE2ODVhMWZkZTQ0MjlhYmVhMDJkZDFkMDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJPbnc5RmtlNm5OMi93SEJlYU81YXc9PSIsInZhbHVlIjoiZDdpcEdPeGFNUmZzZ0VQcVVIZFBnK3pmY2gybm1XOVcyUzJJam9zZWpvUnpYUWQvZWJybmtad2VIcS9qTm5haEF3dEJsdXNBeXVuaEFGNE85UWlXR1ppWmx6d1ZIbmpBSHF6cE1LdjlBZUZCVXNDMUZITy90K3cvY3lyOVRNYjB6UWpPQ1hkNEx0VnFvY0x2OE85eXhwVW0wOFEzMGxwQnFuQm5jTzZNY0RMR0pLL0FxVGJWa2FVMEpVS0ZGNElpMlZNUEdFN1poeEJQK0NqZ2h1eHJ4ODU0U20xOE1sVzBoK2ZTTFp3VW1oK2hNNXRxWmM0cVNVWFQyYm1IWWtBZVVsZUtSa3NiQmdYei8xZmlxV2E3K0lzZFUvVEdiT0ViaytxMHh1bmp0V2svcGhLUk41dUxNSlJIRkZQR1d6a2V5Slo3QTIrN0NURXFuaitFYWNEdUl4Y3RvcnhtRXJYVCs5UmRaakpsclRxM0dSVGFkZ2F3VEx3eXV1aHJZNk1EUEtJZFlweGdLRk9VYkthL29BNU01L0J1YWhIaVRZc2F1Vk1Fclc4MHUxV1E2R3YwcEliajhjdGVUTVMvVEk3bXFZUWUzY3FlN1NHL3QrMHl1RWVjOVBYU3pjUC9jSkFnWTJUVHpMM243b0QrU1k0Q29naFRJWnhiMnd5OExMYVY1c3VVWGdVOVRRNzVEK21QTUVuemxLMk1XeFJQcFhET0luK1hoL2JKZFRtK2ZxMWZPSUx6UlQxUDByaXZvNzc1QjhYQ1NBenZScXMybDdBZktKM1YxQjJ5L291WExydlA3c09rWnUrWVRDdk41WXF0TGdic0IzVW9xOWs3RDFUNCIsIm1hYyI6Ijg3MjZmMWM1NjY0MWFhNDdhNjg5Njg2M2NkYzZmMTE5NmY4MDhjYTJhNTExMDFlYTljMWUxYTYwMDRmZjMwYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+