В Износках главным акцентом обновленного сквера станет композиция «Звезда»

Глава администрации Износковского района Владимир Леонов проинспектировал ход работ по благоустройству общественного пространства в райцентре, сообщили в среду, 5 августа, в администрации губернатора.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и был выбран жителями в ходе Всероссийского онлайн-голосования.

В ближайшее время здесь появится новое ограждение, будет уложена современная тротуарная плитка и смонтировано качественное освещение. Главным акцентом обновлённого сквера станет архитектурная композиция «Звезда», которая придаст пространству выразительный и запоминающийся облик.

Владимир Леонов подчеркнул, что контроль за качеством работ осуществляется на всех уровнях — администрацией, депутатским корпусом и Общественным советом.