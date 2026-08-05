До конца года в регионе введут в эксплуатацию 72 километра федеральных трасс

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с начальником Управления дорог «Москва-Харьков» Андреем Турчаниновым, сообщили в среду, 5 августа в администрации губернатора.

Стороны обсудили вопросы безопасности дорожного движения, а также планы по ремонту и реконструкции федеральных трасс, проходящих по территории региона.

В ведении Упрдор на территории Калужской области находится около 500 километров федеральных дорог и 69 мостовых сооружений. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию после обновления 72 км федеральных трасс, из них 12 км — после капитального ремонта.

Также в числе приоритетных задач — завершение капремонта моста через реку Большой Березуй и трёх путепроводов. В перспективе — строительство нового путепровода через железную дорогу в Мятлево на трассе А-130 и расширение отдельных участков дороги Р-132 между Калугой и Тулой до четырёх полос.

Особое внимание на встрече уделили содержанию Южного обхода Калуги. После зимнего сезона, когда жители региона жаловались на недостаточную оперативность обслуживания этого участка, был принят ряд мер, включая смену подрядной организации.

- Рассчитываю, что наше дальнейшее взаимодействие будет направлено на совершенствование транспортной системы Калужской области — для безопасности и комфорта жителей и гостей региона, развития экономики и бизнеса, - подчеркнул губернатор.