Глазовская школа готовится к открытию после капитального ремонта

В Сухиничском округе завершаются работы по обновлению Глазовской средней школы.

Как рассказал в среду, 5 августа, глава администрации округа Александр Колесников, ремонт проводится впервые за полвека и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

На данный момент строители обновили фасад здания площадью около 1200 квадратных метров, полностью заменили инженерные сети, а также привели в порядок все учебные классы, коридоры и вспомогательные помещения. Сейчас подрядчики завершают внутреннюю отделку и готовятся к укладке плитки на прилегающей территории.

В ближайшие недели в школу начнут завозить новую мебель и современное учебное оборудование.

Уже 1 сентября обновлённое образовательное учреждение распахнёт свои двери для учеников и педагогов.